Ella es Valeria Cuenca, la nueva novia de Miguel Polo Polo, ¿a qué se dedica?

En los últimos días, el congresista Miguel Polo Polo se ha hecho viral en las redes sociales y en los medios de comunicación debido a sus últimas revelaciones sobre su vida sentimental en las que exhibió públicamente a su nueva novia, una joven conocida en las redes sociales como Valeria Cuenca.

El representante a la Cámara confesó en medio de una entrevista con la española Eva Rey que estaría muy feliz y contento con su nueva relación, además dio detalles sobre su orientación sexual, la cual fue ampliamente comentada en las plataformas digitales, pues tanto sus seguidores como sus detractores se mostraron sorprendidos del noviazgo de Polo Polo.

Muchos cuestionaron si el congresista era homosexual y por supuesto la española no se quedó con la duda e interrogó al representante sobre este tema. Polo Polo no tuvo reparo en contestar: “Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Claro que he estado con otros hombres, pero primero estuve con chicas, obviamente, por supuesto. Yo no soy morboso, no soy de andar fisgoneando por ahí”, aseguró.

Entre tanto, el congresista también reveló los detalles por los que se enamoró de Valeria Cuenca: “Yo la vi y me pareció linda. Me encantó porque es igual de loca a mí. Un día nos fuimos a rumbear y empezó a surgir la química. Ella se empezó a quedar en mi casa luego de la rumba y así surgió la maricada”, dijo el representante.

Quién es Valeria Cuenca, la novia de Polo Polo

Gracias a las redes sociales, los seguidores del congresista pudieron conocer la identidad de la nueva novia de Polo Polo quien se presenta como Valeria Cuenca en su cuenta de Instagram. Aunque la joven por ahora no ha dado ninguna declaración al respecto y mantiene su cuenta privada, varios han filtrado algunos detalles de la joven.

Entre lo que se conoce, la joven estaría rondando los 22 años de edad, esto porque en el 2019 publicó unas fotos celebrando sus 18 años. Además, se logró saber que estudió negocios y relaciones internacionales, pero entre sus intereses estaría el modelaje.

La joven es oriunda de Neiva, Huila, y en sus redes sociales ha compartido varias historias destacadas sobre sus viajes por el mundo, donde destacan destinos como Francia, Estados Unidos, Suiza y algunos destinos nacionales como San Andrés.