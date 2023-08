Miguel Polo Polo reveló la suma de dinero que posee en su cuenta bancaria gracias a la ‘política’

Miguel Polo Polo es uno de los congresistas más reconocidos en toda Colombia, actualmente hace parte de la Cámara de Representantes y suele dar de qué hablar debido a sus fuertes críticas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. En 2022, Polo Polo fue elegido como representante a la Cámara en la curul de negritudes, por el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo.

Cabe mencionar que el congresista colombiano inició en el mundo de política como un influencer y activista a través de sus redes sociales. Allí siempre dejó clara su cercanía con el uribismo. Además, formó un gran vínculo con su “madrina”, María Fernanda Cabal.

Ahora bien, en una entrevista con la española Eva Rey el político de derecha despejó la duda si ha tenido encuentros homosexuales. Polo Polo le respondió a la presentadora que sí ha experimentado con hombres, pero aclaró que es una persona que ama la esencia de los otros seres humanos. De igual manera indicó que su primera experiencia sexual fue con una mujer.

Por otra parte, el congresista reveló que el sueldo que tiene establecido de 35 millones de pesos mensuales, no es suficiente para los gastos que tiene mensualmente, esto se debe a que según el, las deducciones que tienen en el congreso son bastantes grandes y le quitan el 30% de su salario según lo establecido por la Ley colombiana.

No obstante, al senador le quedarían 22 millones de pesos mensuales según lo reveló en la reciente entrevista que le concedió a la española Eva Rey: “Yo le colaboro mucho a la gente, que para los remedios, que para los tiquetes, que para el semestre. Entonces a veces no me queda dinero” Manifestó el reconocido congresista Miguel Polo Polo.

Miguel Polo Polo

Además, reveló que a su actual novia le gusta pagarle todo: “a mí me gusta invitar. El maquillaje, el pelo, la rumba, todo. No me gusta que ella ponga plata, me gusta que mi mujer esté linda. ‘Necesito que me dé para las uñas o para el pelo’, tome, coja. Esa me pela, pero después se lo cobro yo”.

En resumen, con todos sus gastos el congresista sostuvo en la entrevista que en su cuenta bancaria le quedaba 2 millones de pesos para vivir como una persona normal.