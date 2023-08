“Que falta de humildad”: Gato se va contra varios participantes del ‘Desafío The Box’ 2023

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Puede leer: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ puede perder la movilidad de su rodilla izquierda

Sin embargo, cada exparticipante de la edición pasada, así como las anteriores sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las pruebas y ese es el caso de David ‘Gato’ Bedoya, quien participó en el’ Desafío Súper Humanos 2018′.

Gato publicó recientemente un video en el que sin ningún tipo de filtró habló de los participantes del ‘Desafío The Box’ 2023, pues indicó que organiza un evento al que asistirán otros desafiantes, así como atletas olímpicos y hasta cantantes. Pero que al llegarle a quienes recién salieron de la Ciudad de Las Cajas se encontró con un panorama que no le gustó.

“Y le llegué a la gente del desafío de este año para que sean parte de este evento y me cerraron las puertas. ‘Que tienes que montarme en tal hotel’, ‘Que tienes que pagarme tanto’. ¿¡Pagarme qué!? ¿¡Hacer qué por ustedes!? El hecho de que estés en un reality no te hace más que otra persona” — Gato

Indicó que hay entre ellos una “ley de apoyo” y les pidió tomar en cuenta que más adelante van a necesitar de los otros exparticipantes. Agregó que no tiene porque rogarle a nadie para sea parte de un proyecto que los ayudará. Precisó que solo quería hacer una comunidad con todos para integrarlos.

“Conmigo, nada que ver, la gente del desafío de este año a volar. De la fama no se vive” — Gato

La respuesta de los participantes

Como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones entre las que destacan los ganadores del ‘Desafío The Box’ Sensei y Aleja, así como Matheus, Guajira, y Ricky. Aseguraron que no sabían de la situación, y más porque Gato generalizó y no especificó nombres.

“Especifica por favor porque ni tú ni nadie me ha hablado de tu proyecto ni me ha escrito para nada como para que generalices, lo único qué haces es fomentar al odio 🙌👏” — Aleja

Entre tanto Guajira indicó que lo felicita por sus proyectos y todo lo que ha venido trabajando todos estos años, además de le parece que un ejemplo de constancia y dedicación, pero aseguró que no ha recibido ninguna invitación.