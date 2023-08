“Disfruté tanto de tenerlo cerca”: Guajira del ‘Desafío The Box’ mostró al hombre de sus sueños y le declaró su amor

Guajira del Desafío The Box Captura de pantalla Guajira del Desafío The Box

Guajira del ‘Desafío The Box’ fue una de las finalistas de la más reciente temporada del reality del Canal Caracol quien a lo largo de la competencia mostró sus habilidades deportivas, pero desde su salida ha sido blanco de críticas por su actitud con la ganadora Aleja quien en algunas entrevistas la calificó como tramposa durante la prueba final.

A pesar de la serie ‘pullas’ que se han presentado entre ambas concursantes cada una sigue enfocada en sus proyectos, pues sin duda su participación en el programa trajo consigo una mayor visibilidad. Recientemente, Guajira dejó ver que mal no la pasa, pues mostró al hombre que la atrapó durante una presentación.

Le puede gustar: “Cansados de tanto hacer pereza”: Erika Zapata generó risas en la celebración del día de la pereza en Itagüí

Kelly Ríos mejor conocida como Guajira decidió darse un ‘gustico’ pero no estuvo sola, pues en compañía de la exparticipante Mai, Maira Alejandra con quien construyó un fuerte vínculo de amistad se reunieron para asistir al más reciente concierto de Myke Towers, el cual tuvo lugar hace pocas horas en Cali. Por supuesto, ambas no dudaron en mostrar la emoción por estar allí y los momentos previos, es decir cada uno de sus looks.

Durante el concierto las exparticipantes se dejaron ver bastante cerca del artista, por ende, no habrían pagado una cifra baja para esta localización. Por su parte, Guajira no dudó en cantar cada uno de los temas, dejando ver que es una sus más grandes fans, la finalista del reality reiteró: “Disfruté tanto tenerlo tan cerca que…”, asimismo, destacó que por poco se muere al verlo en el escenario.

También puede leer: “Me llamaron la policía”: Mary Méndez de ‘La Red’ reveló detalles de su ‘época oscura’

Aunque ellas fueron las únicas participantes que asistieron, también se dejaron ver con otros amigos quienes también disfrutaron de la música de Towers, resaltando que fueron varias las horas que pasaron buscando y arreglándose de la mejor manera posible para disfrutar de este evento de principio a fin.

Lo cierto es que Guajira como Mai no pasaron desapercibidas en este concierto, pues en redes sociales sus seguidores no dudaron en destacar su belleza y aun resaltando que para ellos Ríos es su ganadora sin importar los resultados con los que finalizó el concurso del Canal Caracol.