“Para que no se vea tan floja”: habrían descubierto a Aleja del ‘Desafío The Box’ haciendo “trampa” en sus videos de entrenamiento

¿Puro interés? Esta sería la nueva pareja de Aleja, ganadora del ‘Desafío, The Box’ Captura de pantalla tomada del Instagram de @alejamartinez_s

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023′, sorprendió a muchos televidentes cuando fue la primera en terminar la última prueba contra ‘Guajira’, ya que para nadie fue un secreto que Aleja no era la favorita de la competencia y no sólo tenía a varios televidentes en contra, sino también a sus propios compañeros.

Lea también: “En la vida no hay que dar explicaciones”: Aleja del ‘Desafío The Box’ le salió al paso a sus críticos con fuertes palabras

Sin embargo, bien dicen por ahí que lo que es para uno, es para uno, pues a pesar de todas las críticas, incluso después de haber pasado ya varias semanas del título como campeona, Aleja estaría demostrando que se lo ganó con mucho pulso y esfuerzo, pues comparte constantemente videos de su entrenamiento diario.

Pero parece que no es suficiente y de hecho algunos usuarios se habrían dado cuenta de la “trampita” que utiliza en dichos Videos.

Aleja había compartido su último entrenamiento en el gimnasio con ejercicios de cuerda, etc. y unos usuarios recalcaron que les estaría haciendo una edición especial para que se viera mucho más activa:

“Le toca en cámara rápida para que no se vea tan floja”, afirmó amarlos Sánchez en resided sociales.

Han sido varios días complicados para Aleja, pues a pesar de qué la decisión de haber sido titulada como la ganadora del ‘Desafío The Box 2023′ ya nadie se la puede quitar, varios usuarios se empeñan en seguirla criticando.

Lea también: Como un koala a su rama: Viralizan tierna escena amorosa entre Karol G y Feid, luego de multitudinario concierto

Pero no ha sido lo único, de hecho existe una fuerte rivalidad con ‘Guajira’, quien quedó de segundas en la competencia, pues ella segura que Aleja ganó por suerte, y la campeona de la llegó a decir que ‘Guajira’ pudo hacerle trampa para hacerla perder en el momento de pasar un laberinto.