Fanáticos de Luisa Fernanda W le alertas sobre posible infidelidad de Pipe Bueno con participante de MasterChef

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman hoy en día una de las parejas más estables de la farándula colombiana, la creadora de contenido y el cantante de música popular comparten la crianza de sus dos hijos Máximo y Domenic. La relación entre ambos famosos es una de las más envidiadas gracias a que, a pesar de las difíciles agendas de ambos, se han logrado mantener estables a lo largo del tiempo.

Sin embargo, en las redes sociales han circulado algunos videos en los que se puede ver a una participante de MasterChef bastante cercana a la pareja, por lo que para muchos esto no sería una buena señal. La tercera persona en cuestión es Daniela Tapia, una actriz que concursa en MasterChef del canal RCN y salió recientemente de Los 50 en Telemundo.

Cabe mencionar que durante el programa de Los 50 Luisa Fernanda W y Daniela Tapias fueron compañeras y también fueron eliminadas al mismo tiempo, desde entonces las dos famosas se les ha visto bastante cercanas y también han departido juntas en varios eventos fuera de las pantallas.

No obstante, para muchos seguidores de Luisa Fernanda W tanta cercanía con la cubana no sería bien visto, pues recientemente en un video que compartió el mismo Pipe Bueno en su cuenta de Instagram aparece cantando su sencillo de de “Entre botellas”, el cual grabó en colaboración con Grupo Firme, y donde aparecen Luisa y Daniela sentadas a cada lado del cantante.

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en comentar al respecto, pues en el video Daniela aparece cantando con bastante júbilo, cosa que no fue tan bien recibida por los seguidores.

“Aquí los que pensamos que Daniela parece chicle”, “no lo sé Rick, pero Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta, no sé”, “Daniela déjelos solos, deles respiro” y “me huele a que Luisa va a cantar canciones de despecho dentro de poco, pero con ganas”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.