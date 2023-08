“Que me quede la boca como Café con aroma de mujer”: Ana Karina Soto mostró el ‘retoquito’ estético al que se sometió

Ana Karina Soto es una famosa presentadora quien es una de las caras más reconocidas del Canal RCN, debido a su participación en programas como ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’. Además, de la amplia visibilidad que ha logrado adquirir a través de sus redes sociales y esta ocasión no pasó desapercibida con el retoque estético que se realizó.

La cucuteña quien suele ser muy activa en sus redes sociales a diario se encarga de compartir con sus más de 2 millones seguidores algunas de sus actividades y en medio de esta las diversas situaciones por las que atraviesa, causando así risa y admiración por parte de sus fans.

Y es que precisamente, Ana Karina constantemente se muestra en diversos centros estéticos con el fin de hacerse masajes para su rostro, relajación, también visitando el salón de belleza y mostrando los diversos cambios por los que atraviesa. Sin embargo, en esta ocasión terminó sorprendiendo a sus fans al mostrar la micropigmentación que se hizo en sus labios.

De acuerdo con el video compartido a través de sus redes sociales, la presentadora inició sus declaraciones, acostada sobre una camilla mientras que se tapaba su boca: “Se me olvidó contarles algo importantísimo”. Seguidamente, Ana Karina reiteró que no se le había partido un diente o algo, pues estaba emocionada con poner llevar a cabo su pigmentación de labios, los cuales se encontraban con los elementos utilizados para esta técnica sobre los mismos.

Asimismo, la presentadora le dio pasa a la profesional en el tema quien reiteró se usaría un tono rosa y una mayor marcación de sus labios. Ante el hecho, Ana indicó: “Que me quede la boca como café con aroma de mujer”. Horas más tarde, mostró su resultado final, indicando que había quedado más que feliz con este proceso mientras que las recomendaciones son solo hidratación y cero maquillaje.

Como era de esperarse los comentarios para la presentadora no se hicieron esperar tanto buenos como malos, pues resaltan que ella no tiene necesidad de hacerse este tipo de retoques e incluso varios indicaron que lucía un poco extraña. Por otro lado, sus fieles seguidores no dudaron en resaltar su belleza y dejar claro que esa es la vida, poder hacer y disfrutar de lo que se quiere.

