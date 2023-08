¿Fan #1? Carlos Calero mostró su admiración y ‘cariño’ a participante del ‘Desafío The Box’

Carlos Calero es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, pues ha hecho parte de innumerables programas del Canal Caracol como lo son ‘Yo me llamo’, ‘La Descarga’, ‘Día a Día’, entre otros. Además, ha dejado ver su clara admiración por una de las participantes del ‘Desafío The Box’.

El barranquillero quien suele ser muy activo en sus redes sociales y por ende, ha logrado adquirir una amplia visibilidad, pues no solo se ha encargado de compartir la serie proyectos en los cuales estará haciendo parte, sino también de entretener y causar risas con la serie de videos que comparte y algunos de los momentos con su familia.

Sin duda, Calero no pasa desapercibido en la esfera digital, motivo por el cual dejó ver la admiración y su felicidad al triunfo de Aleja en la más reciente temporada del ‘Desafío The Box’. Aunque el presentador no suele referirse a estos temas, sí lo dejó ver con algunas acciones hacia la participante.

Y es que Aleja desde su triunfo ha estado en el ojo de los televidentes, pues ha sido blanco de halagos, pero también de fuertes críticas. Sin embargo, ha enfatizado que sigue concentrada en cada unos de sus proyectos y contando con el respaldo de sus seguidores queridos, eso sí siguiendo muy activa a través de su cuenta de Instagram.

Después del triunfo de la participante las reacciones por parte de Calero no se han hecho esperar en varias de sus fotos, Sin dejar de lado, la serie de bailes los cuales Aleja reiteró que ama realizar en donde su cuerpo por supuesto, se roba toda la atención. Asimismo, el presentador le reiteró su admiración luego de que la ganadora compartiera algunas imágenes luego de su salida del reality mientras que se encontraba en el set de ‘Día a Día’.

Carlos comentó la foto de Aleja con unos emojis del dedo pulgar arriba, esto en tono de felicitación. Otras de sus reacciones en las publicaciones de la ganadora son durante el ‘Tour Gamma’ en donde se ve a varios de los participantes y a ella por supuesto, disfrutando del sol, la compañía y la piscina, así como también de los diversos retos que ha hecho en compañía de Sensei otro de los triunfadores.

Lo cierto es que el actual presentador de ‘Yo me llamo’ al parecer, quedó feliz con el triunfo de Aleja motivo por el cual la participante se habría ganado su admiración y cariño. Teniendo en cuenta que no resulta para nada sencillo, el poder convivir durante varios días y aún más tener que someterse a difíciles pruebas, la falta de comida y mantener la calma.

Carlos Calero confirmó el fallecimiento de su tío

El presentador no dudó en mostrar su dolor frente a este tema, agregando una imagen de quien fue su tío por parte de su parentesco paterno, el barranquillero reiteró: “Vuela alto tío”. Asimismo, Carlos no dudó en etiquetar al primer núcleo de su tío, dejando ver la triste noticia que aqueja a su familia. Por lo pronto, se desconocen los motivos del fallecimiento del hombre.