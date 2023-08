“En la vida no hay que dar explicaciones”: Aleja del ‘Desafío The Box’ le salió al paso a sus críticos con fuertes palabras

Aleja del ‘Desafío The Box’ es una modelo, deportista y empresaria quien se convirtió en la más reciente ganadora de esta temporada del reality junto a Sensei. Sin embargo, luego de su salida los mensajes de apoyo y las críticas no se han hecho esperar indicando que ella no se merecía el triunfo sino Guajira e incluso los malos comentarios por su físico y su ‘look’ no han faltado.

La participante suele ser muy activa en sus redes sociales dejando claro que aprovecha al máximo su visibilidad en la esfera del entretenimiento y la serie de nuevos proyectos en los que se encuentra inmersa. En medio de este hecho, sus críticos también han estado al pendiente de cada uno de sus movimientos.

Le puede gustar: “Esto es Colombia”: Sebastián Martínez cambió de profesión y mostró cuál es su otra pasión oculta

Si bien existen quienes la apoyan también tiene fuertes críticos quienes se han encargado de llenar sus publicaciones con declaraciones ofensivas hacia ella y la situación ha sido a tal punto que Aleja se ha encargado de responderles de manera contundente, dejando claro: “Uno definitivamente da lo que tiene el corazón”.

Aunque esto ha sido impedimento para que las fuertes críticas sigan siendo quienes resaltan en medio de sus publicaciones. En cuanto a Aleja quien se le ha visto siendo parte de diversos eventos, al parecer, volvió a referirse al tema a través de sus historias de Instagram, la ganadora del reality compartió una imagen publicada por otro perfil de esta red social en la que se lee: “En la vida no hay que dar explicaciones”, resaltando que la gente entiende lo que quiere o mejor dicho desde la perspectiva y por ende, las cosas que ha vivido, pero también desde aquello que les conviene.

También puede leer: ¿Fan #1? Carlos Calero mostró su admiración y ‘cariño’ a participante del ‘Desafío The Box’

A las mencionadas declaraciones Aleja agregó unos emojis de oración, dando a entender que cree fielmente en estas declaraciones. Lo cierto es que a pesar de que no es sencillo afrontar esta situación siempre ha mostrado su mejor cara indicando: “Pa que vean que sigo siendo la misma”. Por supuesto, a lo largo de todo este proceso ha estado acompañada de su familia, su mamá y su hermano menor quienes fueron su principal fuerza para seguir adelante durante la competencia.