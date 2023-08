“Si habla de ella nadie le pone cuidado”: Guajira del ‘Desafío The Box’ se cansó de Aleja y ‘le cantó la tabla’

Guajira del ‘Desafío The Box’ se convirtió en una de las semifinalistas de la más reciente temporada de este reality. Sin embargo, ha sido el centro de las críticas debido a sus constantes declaraciones en contra de Aleja, una de las ganadoras e incluso fue catalogada como “tramposa” durante la prueba final. Aunque se pensó que las ‘pullas’ entre las dos habían parado todavía siguen más vigentes que nunca.

Kelly mejor conocido como ‘Guajira’ sin duda ha logrado ganar una amplia visibilidad a través de sus redes sociales después de su participación, pues tal y como lo deja ver ha estado haciendo parte de diversos medios de comunicación y realizando varias publicidades.

Le puede gustar: “Hubo rifirrafes y encontrones”: Juan Diego Alvira reveló cómo fue su relación con Vicky Dávila durante su paso por Semana

En medio de este hecho, recientemente Ríos, hizo una sesión de fotos en donde terminó robándose la atención de sus seguidores quienes no dudaron en resaltar su belleza. Como era de esperarse los comentarios positivos y negativos no faltaron, uno de los que más se destacó fue el de una mujer quien reiteró que Aleja no la superaba todavía, a pesar de que el reality llegó a su fin hace varias semanas.

Lo que terminó generando sorpresa fue la respuesta de Guajira quien indicó: “No tiene de otra, si habla de ella nadie le pone cuidado”, resaltando que ella entendía a la perfección el auge que está teniendo Aleja, aún más por sus declaraciones. Sin embargo, el hecho no finalizó allí, pues estuvo al tanto de las diversas opiniones que pudo haber recibido en donde un hombre reiteró que estaba de acuerdo con ella, pues Aleja no la sacaba de sus conversaciones.

También puede leer: “Mi amor”: Mary Méndez mostró al hombre de su vida y los halagos no faltaron en redes sociales

Por su parte, Kelly aseguró: “Sin tanta habladera”, dejando ver que ella nunca ha buscado hablar de otros concursantes como si lo ha hecho Aleja. Otro de los comentarios que se destacó fue: “Sin diamantes en los dientes, sin extensiones, ni mucho plástico en su cuerpo y en su forma de ser un bello ser”, la finalista no dudó en agradecer por los bonitos comentarios y los mensajes de apoyo y cariño que constantemente recibe a través de su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que Guajira se cansó de las declaraciones de Aleja y de la serie de comentarios que recibe en Instagram, dejando claro que a pesar de no llevarse el premio mayor sí ha logrado facturar un muy buen dinero. Según ella, gracias a su talento y de estar enfocada en aquello que desea conseguir y no en que piensan o dicen sobre ella, resaltando que nadie la conoce, pues solo mostró su lado competitivo, pero no su comportamiento en diversas situaciones.