¿Puro interés? Esta sería la nueva pareja de Aleja, ganadora del ‘Desafío, The Box’

Aleja obtuvo un cupo para la gran final del Desafío The Box 2023 luego de competir en contra de Juli en el repechaje. Ahora su nombre será recordado por los amantes del reality de los colombianos al ser la ganadora.

Ahora bien, desde que el programa Desafío, The Box finalizó el pasado 25 de julio se ha podido ver que Gema se colocó extensiones, ya que como castigo del programa le cortaron su cabello; Aleja se hizo algunos retoques estéticos y se puso diamantes en los dientes, y también el viaje al que asistieron algunos de los participantes de este reality de Caracol Televisión.

Es preciso aclarar que esta generación del Desafío cuenta con personas que utilizan más en su día a día las redes sociales, por lo que es muy común ver lo que hacen en su vida cotidiana. Sobre todo, cuando se trata de su vida amorosa, en los últimos dias se ha podido ver a la ganadora del reality muy bien acompañada por Camilo Bogan participante que hizo parte del equipo Alpha, este hombre se destacó en el reality por tener una personalidad arrolladora.

Ahora bien, al ex participante del Desafío Camilo Bogdan con la ganadora Aleja, se les ha visto muy activos en redes sociales, pero ha sido en TikTok la plataforma en la que, sobre todo, Camilo Bogdan ha publicado varios videos en compañía de Aleja, en lo que da a entender que o está saliendo con ella o ya es su pareja.

Estos videos llevan textos como “Mi verdadero trofeo del Desafío”, “Todos metiéndome en cuentos con Sara y la que me robó el corazón fue ella”, “Para todos esos que quieren meterse con mi chica”. Por esta razón se da a entender que la ganadora del Desafío, The Box estaría vinculada sentimentalmente con el exintegrante de Alpha.

De hecho, esto desató una serie de comentarios por parte de sus fans revelando las posturas que tenían de acuerdo a su relación: “Uy no, qué lindos, pero no, era con Sara”, “Con 400 millones es la más hermosa”, “Vamos por esos 400 millones juemadreeee”, “Solo porque ganó”, “Ahora si la quieres, como fue la que ganó el Desafío ahora si fue ella y no Sara, interesado”, “Bodgan solo está con Aleja por el dinero”, entre otros.

Aunque la mayoría de los comentarios indican que Camilo Bogdan quiere establecer una relación con Aleja por el dinero que ganó, no se saben realmente las intenciones que él tenga con ella. Sin embargo, esos comentarios aumentaron cuando él mismo publicó un TikTok al lado de Aleja y Sensei y puso: “Andando con 800 millones de pesos a mi ladito”.