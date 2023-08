¿Llegará Laura Acuña? Ausencia de presentador de ‘La Red’ desató la posible llegada de un nuevo integrante

‘La Red’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos del Canal Caracol teniendo cuenta su amplia trayectoria acompañando a los televidentes durante los fines de semana. Pues no solo son protagonistas quienes se muestran en el programa, sino también el equipo de presentadores como son Mary Méndez, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo, quienes generan varias risas en el público.

Durante la más reciente trasmisión del programa no pasó desapercibida la ausencia de Juan Carlos Giraldo un experto en la moda, quien se encarga en analizar con lupa cada una de las pintas que utilizan los famosos. Si bien, en principio los presentadores solo se remitieron a indicar que por motivos ajenos no estaría en este programa al final resultaron revelando los motivos.

La encargada de confesarle a los televidentes las razones fue Mary Méndez quien indicó que su gran amigo con el que ha compartido un sinfín de momento no pudo estar en ‘La Red’, pues se encontraba acostado en su cama en Medellín. Seguidamente, reiteró que esto se debe a una cirugía a la cual se sometió recientemente, en medio de esto Frank Solano indicó que no entendía el motivo por el que quienes tienen un gran gusto por la moda les encanta buscar parecerse a algunas personalidades.

Si bien, no se conoció a ciencia cierta la operación Méndez no dudó en sacar a flote, que por poco, Laura Acuña termina ocupando su lugar en ‘La Red’: “Hoy laura acuña casi le vuela el puesto”, resaltó la samaria, sin embargo, dejó claro que ella no dejaría que eso ocurriera, pues Acuña llegó al set por otro motivo.

Y es que precisamente mientras que se llevaba a cabo el programa Laura llegó muy emocionada contándoles a los presentadores que venía con una sorpresa de remodelación para su hogar. Sin embargo, el descuento sería válido para quien resultara ser el mejor bailarín, dándole paso a los expertos en esta materia en donde los pasos del equipo de ‘La Red’ terminó generando varias risas.

Lo cierto es que la corta aparición de Acuña terminó dejando confundidos a los televidentes, sin embargo, de la manera más amena los presentadores le resaltaron el cariño que sienten por ella mientras que se despedía de cada uno de ellos. Sin embargo, al final del programa dejaron claro que Laura no llegará a ser parte de su equipo por el momento.