Directo a ‘Yo me llamo’: Aida Victoria Merlano ‘descrestó' al imitar a esta celebridad

Aida Victoria Merlano le mostró a sus seguidores uno de sus dotes ocultos, dejando ver lo bien que le quedan las imitaciones, en especial la de una celebridad del mundo de las redes sociales, que si bien puede llegar a generar polémica en ocasiones, es admirada por varios internautas.

La creadora de contenido ha demostrado tener varios talentos para una gran cantidad de actividades, no solamente limitándose a generar videos en Instagram y Facebook, sino también demostrando en más de una oportunidad lo bien que se le da el modelaje, algo que muchos internautas han aprovechado para elogiar su figura.

Puede leer: “Soporte, vieja”: Aida Victoria Merlano tiene problemas con una vecina por esta razón

Además, muchos usuarios de las redes sociales han resaltado el nivel de oratoria que tiene, algo que ha dejado ver en una gran cantidad de videos en los que habla de diferentes temas, con una seriedad y fluidez elogiada por una gran cantidad de internautas.

Pero para sorpresa de muchos, la joven parece tener buenas habilidades para la actuación y la imitación, ya que en una breve historia de Instagram publicó un video en donde salía imitando a una celebridad de las redes sociales: Tatiana Murillo, mejor conocida como ‘la Barbie colombiana’.

En el divertido clip, Aida Victoria Merlano aprovecha para imitar el acento y el tono de voz de la colombiana, mientras comparte algunas frases a su estilo, escribiendo también sobre el clip: “Imitando a la Barbie. Me sale igualito”.

“A mí me encanta como habla la Barbie. Yo soy Tatiana Murillo, la Barbie colombiana, a mí ninguna me puede igualar. Cuando quiero ser sometida, a mí me encanta que me pongan arriba”, dijo la joven imitando a Murillo mientras se intercalaban algunos videos originales de la influencer.

Lea también: Aida Victoria Merlano asegura que prefiere acabar con el corazón roto

Aida Victoria Merlano recibió algunos tips de la Barbie colombiana

Horas después de que Aida Victoria Merlano publicara la divertida historia en la que aparecía imitándola, Tatiana no dudó en compartir el clip en su perfil de Instagram, pero no sin antes dejarle algunos tips, de modo que su imitación fuera más auténtica.

“Un poquito más de orgasmo en esa voz, mamasita, y seré la Barbie pero destronada”, dijo la Barbie colombiana haciendo referencia al buen trabajo que hizo la influencer al imitarla.