“Hablan de cirugías y mil cirugías”: Aleja de ‘Desafío The Box’ confesó los ‘retoquitos’ estéticos que se ha realizado

Aleja del ‘Desafío The Box’ se convirtió en la ganadora de la más reciente temporada del reality del Canal Caracol luego de una tensa prueba junto a ‘Guajira’. La participante logró llevarse consigo 400 millones de pesos y lucir su nombre en la copa consagrándose así con una ‘Super Humana’.

Si bien, han sido varias las polémicas que se han generado debido a las más recientes declaraciones de Aleja ella sin problema alguno ha sido a enfrentar cada una de estas dejando ver que no tiene problema alguno con los diversos comentarios que se generan en su contra. Teniendo en cuenta que varios televidentes sacaran a flote su disgusto luego de su triunfo.

Aleja quien alcanza los más de 621 mil seguidores en su cuenta de Instagram, decidió realizar una dinámica de preguntas en las que cuáles decidió aclarar el tema de los supuestos diamantes en sus dientes. Pues según ella, solo se trata de unas gemas muy pequeñas, que tenía en sus dientes al parecer, antes de entrar al ‘Desafío’, después de que decidiera reforzar su diseña de sonrisa, debido a las difíciles condiciones que debía atravesar a lo largo de la competencia.

“Lo que pasa es que está de modas en muchos países entonces con mi doctor hicimos un canje”, reiteró la ganadora del ‘Desafío The Box’. Otras de las dudas que logró generar molestia en ella fue el tema de las cirugías que se ha realizado, pues han indicado que su nivel competitivo en comparación a otras concursantes no resulta ser el mismo: “Hablan de cirugías y mil cirugías en el desafío había mujeres más operadas que yo”.

Seguidamente, Aleja reiteró que tenía una operación en sus senos la cual tuvo lugar hace alrededor de 5 años, otra de estas fue una liposucción, “me puse a comer mucha hamburguesa”, resaltando que desde muy corta edad ha sido bastante delgada e incluso esta se trató de una transferencia glútea. Sin embargo, estas condiciones han cambiado, pues según ella, que debido a los fuertes entretenimientos está completamente delgada.

Aleja del Desafío The Box confesó que Guajira habría hecho trampa durante la prueba final

Aleja reiteró lo que ocurrió mientras que cumplían con la prueba:: “En el momento no vi nada raro y yo iba detrás de ella, íbamos muy pegaditas y ella, en un momento en el que estaba el hueco ahí para pasar al otro, en el laberinto, se volteó y me dijo: ‘No, por aquí no es’. Entonces, yo me devuelvo inocente y miro y ella siguió”.

Aunque dejó claro que al que obra bien le van bien, los comentarios por parte de los locutores no se hicieron esperar, especialmente de ‘Luchito’ humor, quien resaltó: “Que rabonada”, mostrando su descontento frente a esta acción de ‘Guajira’ durante la prueba final.