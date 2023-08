¿Consecuencias del reality? Participante del ‘Desafío’ se separó a la semana de salir del reality

Guajira se sacó la espina y eliminó a Cifuentes del 'Desafío The Box' Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío’ es uno de los programas más famosos de Caracol televisión debido a las 19 temporadas que lleva al aire. En su más reciente versión Sensei y Alej se convirtieron en los dos nuevos vencedores llevándose consigo 400 millones de pesos con los que esperan poder materializar cada uno de sus sueños.

Una de las sorpresas que sin duda, terminó llamando la atención de sus fans resultó ser la participante Sara Cifuentes quien logró destacarse durante su paso por el reality gracias a su personalidad y por supuesto, al referirse de su hijo quien tiene aproximadamente 2 años de edad y de su pareja para aquel momento.

Pero al salir del concurso la situación, al parecer, no resultó ser color de rosa para la paisa, así como lo dejó ver a través de sus redes sociales. Cifuentes a través de su cuenta de Instagram aseguró que este ha sido uno de los temas más preguntados desde hace varias semanas, resaltando: “Yo me separé a penas salí del desafío como una semanita más y yo ya me estaba separando”.

Seguidamente, Sara reiteró que son cosas que inevitablemente tienen que suceder, indicando que cuenta con una excelente relación con su expareja e incluso su hijo suele visitarlo constantemente en Cali, motivo por el cual visita durante varias semanas el Aeropuerto. Además, reiteró que ella tiene muy claro que a la gente le encanta el chisme, sin embargo, no revelara mayores detalles al respecto, pues desea enfocarse en sus otros proyectos.

“Quédense con que estoy bien, demasiado feliz, mi vida está muy bien”, indicó la exparticipante del ‘Desafío’. Asimismo, aseguró que está feliz de poder estar con su familia y de regresar a Medellín, su ciudad natal. Sara aseguró que el motivo por el que decide referirse al tema es porque son demasiadas las preguntas que ha recibido con respecto a este tema e incluso que la han vinculado sentimentalmente con otros concursantes lo que resulta ser totalmente falso.

Finalmente, Sara indicó que también recibió algunos comentarios en donde le pedían que no se separara, con el fin de darle un hogar lleno de amor a su pequeño. Sin embargo, la exparticipante reiteró que por supuesto, uno se casa con la ilusión de que el matrimonio sea para toda la vida y aún tiene en su mente esta idea. Pero cuando se ponen todas las posibilidades sobre la mesa y ninguna funciona, no hay más remedio que la separación con el fin de que el menor logré crecer en un ambiente feliz y poder verse por ende, a sus padres de la mejor manera posible.