Yina Calderón reveló la condición para participar en ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón le contó a sus seguidores cuál sería la condición para que ella accediera a participar en un reality show como ‘La casa de los famosos’, dejando ver que si bien estaría gustosa de hacer parte de esta producción, hay un detalle importante que debe tomar en cuenta para que le genere suficiente interés.

Durante las últimas semanas, la empresaria ha reportado que ha estado pasando por una mala racha: desde cerrar su spa, pasando por las controversias de una supuesta deuda con un arrendatario, hasta la ruptura con su novio. Sin embargo, la joven se mantiene positiva y con la misma energía y picardía que la caracteriza.

Pero tal parece que las cosas están empezando a salir mejor para la DJ, ya que hace pocos días anunció que está trabajando con RCN en un proyecto televisivo. Y si bien no ha revelado cuál sería, sí se mostró muy emocionada al respecto por esta nueva etapa.

Sin embargo, muchos internautas han estado especulando que este nuevo proyecto gira alrededor de una versión de La casa de los famosos en donde ella formaría parte de esta nueva edición.

Y a propósito de esto y de la pregunta de un seguidor respecto a si participaría en el programa, Yina Calderón contó cuáles serían las condiciones para que pueda pensar en figurar en el show, dejando ver su lado más polémico en el proceso.

“Ustedes se imaginan yo ahí en un reality, sentada cuando volteo a la derecha y me llega Ana del Castillo, a la izquierda y me llega Valdiri, de frente me llega Tejeiro, luego me arrebatan con ‘Epa’. Toque que me metan con una amiguita, por lo menos una”, indicó la colombiana, asegurando que esa sería la condición y que le haría frente a todas, pero de una en una.

Yina Calderón ya tendría la estrategia para defenderse de sus “amiguitas”

En otra historia, la empresaria de fajas contó que, si llegara a participar en un reality show con varias celebridades en su contra, ya tendría un método alternativo para defenderse de ellas, asegurando que no sería algo cómodo, pero sí efectivo, al menos al principio.

“Coger una cobija e irme a dormir al baño, y echarle candado al baño porque el miedo de que me hagan una en la noche, del miedo de una picardía. Ma***a, yo no duermo, yo creo que me la pasaría todo el día así”, dijo Yina Calderón indicando que estaría muy alerta a sus alrededores.