Yina Calderón llamó trans a Ana del Castillo

Muchos latinoamericanos estuvieron más que pendiente de conocer quien sería la celebridad ganadora de ‘La Casa de Los Famosos’, en su versión de México, y una de ellas es la polémica DJ Yina Calderón.

Y es que al conocerse que Wendy Guevara era la ganadora de ‘La Casa de Los Famosos’ las reacciones no se hicieron esperar, y una de ellas fue la de Yina Calderón quien se mostró efusiva con el triunfo y confesó que de haber formado parte del reality, seguramente se habría hecho amiga de ella.

Pero el comentario llegó con una frase que no pasó desapercibida, con respecto a las personas trans, cuando esta hablaba al respecto con su hermana Juliana, y terminó insinuando que la cantante de vallenato Ana del Castillo, era una de ellas.

“Yo creo que, si yo hubiera estado en ‘La Casa de Los Famosos’ con Wendy, yo hubiera sido amiga de Wendy. Sí ¿Pa’ qué? La maric@. Yo hubiera sido grupo de ella, pues porque la chica es trans y a mí me encanta la gente trans, no sé a esa gente yo la amo. Toda la gente trans me cae super bien ¡Ay, menos Ana del Castillo! De resto todos me caen super bien ¿Ana del Castillo no es trans? Ay yo pensé”, dijo Yina Calderón.

Las declaraciones de Yina Calderón fueron publicadas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano por lo que las reacciones por parte de la comunidad digital no se hicieron esperar y con las que critican ampliamente las palabras de la polémica DJ.

“Utilizar la libertad de expresión como excusa para difamar a otros es una muestra de irresponsabilidad. La libertad de expresión lleva consigo la responsabilidad de no dañar a los demás con nuestras palabras”, “Y luego llora diciendo que no se mete con nadie… qué capacidad la de esta mujer de hablar mal de todo el mundo” y “A ella le gusta meterse con otras y cuando le responden ella es la víctima”.