“Empezó a manosearme”: Yina Calderón contó cómo luce el ‘espíritu’ que no la deja dormir

Yina Calderón rompió el silencio y reveló más detalles sobre las visitas sobrenaturales que recibe en la noche, indicando se trata de un ‘espíritu’ aterrador que no la deja dormir, compartiéndole a sus seguidores algunas descripciones sobre cómo luce la criatura en cuestión. También contó que ha tenido que suprimir el sueño debido a que no quiere encontrarse con la entidad paranormal.

Durante las últimas semanas, la DJ ha estado pasando por una mala racha en su vida: tuvo que cerrar su spa debido a conflictos con sus vecinos, está envuelta en rumores de deudas con un arrendatario, vendió su negocio de glampings y el hecho de que su mamá se mudara de su casa la han traído cabizbaja.

Además, este último detalle sumado a que terminó la relación con su novio hicieron que no pudiera estar sola en su casa, por lo que ahora está viviendo con su hermana Leonela.

Sin embargo, esta no es una medida solo para evitar sentirse sola y pasar el mal de amor con alguien cercano a ella, sino que también lo hace para sentirse resguardada en la noche cuando la visita un espíritu maligno.

Pero no fue sino a través de una reciente sesión con el padre ‘Chucho’ que Yina Calderón reveló varios detalles al respecto, indicando entre ellos cómo es el aspecto de la entidad que la acosa mientras está durmiendo y qué hace con ella mientras está inmóvil.

“Empezó como una parálisis del sueño, de esa manera que tú no puedes mover el cuerpo pero que tú sabes que quieres hablar, pero no puedes hablar, entonces te paralizas. Pero luego ya se me empezó a subir algo, algo peludo como con garras, yo no le veo la cara, y empezó a manosearme”, indicó la empresaria.

Yina Calderón se siente acosada en cualquier parte

Si bien la joven se mudó de su última residencia por unas semanas, durante los últimos días pudo descartar que fuera su casa la estaba afectándola, indicando que el espíritu suele aparecer en cualquier lugar.

“Me pasa en cualquier lado donde esté, ni decir que es la casa, me pasa en hoteles”, dijo la joven mientras explicaba que no se trata de algo nuevo para ella, ya que lo viene padeciendo desde que tenía 15 años.

También destacó que su familia ha estado buscando ayuda para solucionar este problema, dejándole saber al padre que no solo ha acudido a la religión cristiana, sino que también ha tocado otras puertas en busca de respuestas.

“Mi familia ha tratado de buscarme ayuda de varias maneras: con cristianos, evangélicos, estas chicas que leen las cartas y todo esto. Pero yo le dije a mi mamá: ‘yo voy donde el padre Chucho, y voy porque quiero una guía espiritual’”, contó la DJ.

¿Qué opina el padre Chucho sobre el caso de Yina Calderón?

Luego de que Yina Calderón planteara algunos detalles sobre lo que sufre en las noches, el clérigo no ofreció muchas respuestas en cámara, indicando que si bien tenía varias cosas que decir, estas se las haría saber en privado.

Sin embargo, sí dejó ver cierta coincidencia entre las experiencias incómodas de la colombiana y la hora en que suelen manifestarse.

“Las tres de la mañana es la hora contraria a las tres de la tarde, que es la hora de la misericordia, la hora en que Jesús venció al demonio, venció a la muerte, venció al pecado. Entonces la hora contraria la utiliza el mal para golpear”, dijo el padre.