“Malo repetir las mismas frases que usa con la ex” Por este mensaje de cumpleaños, Yeferson Cossio es criticado en redes sociales

Desde que Yérferson Cossio dio a conocer que había decidido darse una nueva oportunidad en el amor con la joven tiktoker, Carolina Gómez, luego de terminar su relación sentimental de diez años con la modelo Jenn Muriel, ha sido blanco de pesados comentarios en redes sociales por parte personas que critican su noviazgo actual y hasta aseguran que no durará mucho tiempo.

Eso sí, la vida amorosa de los influenciadores y creadores de contenido genera todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores y, en muchas ocasiones, esas publicaciones pueden llegar a ser hirientes y más cuando se comparan las parejas actuales con las ‘ex’.

Antes de su relación con Gómez, Cossio estuvo por cerca de 10 años con la modelo Jenn Muriel, noviazgo que generó que sus seguidores los vieran como una unión de ensueño, pero todo terminó y, al parecer, algunos usuarios no han logrado pasar la página, pues en repetidas ocasiones han criticado a Carolina Gómez.

La nueva pareja del influencer ha recibido críticas por su edad, por su forma de vestir, por su cuerpo o por su manera de actuar cuando está junto al influenciador. Además, Yérferson Cossio recientemente publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que desató la burla y los comentarios despectivos de varios de sus seguidores, al escribirle un mensaje de cumpleaños a su actual pareja idéntico al que compartió unos años atrás con la creadora de contenido Jenn Muriel.

“Mi filosofía de la vida es acumular tantos momentos buenos y felices como sea posible, momentos de esos que te suben el ánimo cuando no estás bien.En todos esos momentos que he logrado acumular siempre estás tú @jennmuriel” compartió el creador de contenido en sus redes sociales.

En su actual publicación, Yeferson Cossio escribió: “Siempre lo he dicho: mi filosofía de la vida es coleccionar tantos momentos hermosos como sea posible. Y tú, en tan poco tiempo, me has dado momentos, sensaciones y sentimientos que voy a atesorar hasta el último de mis días. Me parece inverosímil que tú, una “niña” de 20 años, sea tan centrada y madura. Me ayudas a mantenerme flotando pero sin despegar los pies de la tierra”.

A esto varios usuarios respondieron: “Malo repetir las mismas frases que uso con la ex JAJAJAJAJA” escribió el usuario @kit.ty9183, “Se repitió la misma filosofía y justo el mismo día q a la Muriel 😂 (en su cumpleaños). Dios mío como es posible ese susesooo 😂😂😂😂” respondió el usuario @johan_magusasa21.