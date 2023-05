¿Yeferson Cossio es ‘copión’? Influencer lo acusa y él respondió con ‘todo el arsenal’

Un influencer de Cali Colombia se ha hecho renombre en redes sociales durante las últimas horas por cuenta de sus acusaciones al reconocido creador de contenido Yeferson Cossio. Según él, Cosio le robó una idea y cuando lo hizo público en redes sociales, este decidió responderle ‘con todo el arsenal’.

Wild Lozano, es el nombre del influenciador caleño que se dedica a regalar dinero, hacer videos de tendencia y reportar obras caritativas en sus redes sociales. En recientes publicaciones, de hecho, mostró que tuvo la oportunidad de conocer a Yeferson Cosio, mismo al que ahora acusa de ser ‘copión’ porque, según dice, se le robó una idea de contenido.

Y es que Lozano comentó un reciente contenido en el que Cossio regala alimento a los animales de la calle y dice que esta idea se la dio él cuando lograron verse, momento que quedó registrado en redes sociales. “El día que te conocí te conté esa idea para que la hiciéramos juntos (...) Pero me alegra que lo hagas, espero hacerlo yo algún día”, dijo.

Sin embargo, Cossio respondió con un tono de ofensa que esto lo ha hecho mil veces en sus redes sociales y que no es una idea que precisamente se pueda robar si él ya la ha ejecutado. “¿Para qué me busca para esto? No es capaz de donar solo? o qué tengo que ver yo con usted done comida o no?”, hace parte del largo mensaje que le escribió el influenciador.

Wild Lozano le volvió a contestar y le dijo que esperaba una respuesta más humilde de su parte y que simplemente hizo el comentario porque para donar las 1.000 libras de alimento que quiere donar necesita dinero y no tiene los recursos necesarios, de los que sí goza Cossio. “Solo quería que nos uniéramos y ya, si yo hubiera sido interesado te hubiera pedido que me pautaras o algo y sabes que te aclaré que te busqué solo para que juntos hiciéramos esta labor ya que me salía muy costoso”, agregó el influenciador caleño.

Cossio volvió a contestar y le dijo que lo ofendió, además de reiterarle que no es una idea original de él, ya que la ha ejecutado varias veces. “Yo que llevo años haciendo esto parcero, deje de buscar gente con muchos seguidores para “donar”, bien pueda y ayude que no todo se tiene que mostrar por acá”, agregó a su respuesta.