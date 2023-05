¿Problemas a la vista? Yeferson Cossio está siendo investigado por su millonaria fortuna

Yeferson Cossio es un reconocido creador de contenido, quien con el paso de los años ha logrado ganarse un amplio terreno en el mundo digital gracias a su contenido. Obteniendo así, grandes ganancias, con las cuales ha buscado ayudar a quienes lo necesitan entre ellos, habitantes de calle y por supuesto, a los animales en condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, hace pocas horas se conoció que el influencer está siendo investigado por su millonaria fortuna. De acuerdo con la información compartida por el medio ‘El tiempo’, desde hace varios meses Cossio, está en la mira de las autoridades colombianas, pues estaría involucrado al igual que otras personalidades. Teniendo en cuenta, las diversas adquisiciones que ostenta a través de sus redes sociales, entre las que se destacan carros, casas, viajes y demás.

Precisamente serían esta serie de transacciones estarían bajo la actuación judicial y siendo investigadas bajo suma reserva. Asimismo, el reconocido medio precisó que mediante un informe judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) se llevan a cabo distintos procesos con los cuales se intenta rastrear cada uno de los ingresos recibidos a sus diferentes cuentas, finanzas y propiedades que se encuentran bajo su nombre, ya que tendría varias en diferentes lugares del país.

Esto con el fin de poder conocer de primera mano si existe algún tipo de irregularidad en sus finanzas. Además, resaltan que hacen algunos meses el paisa reveló la desproporcionada suma de dinero que lograba factura en tan solo un mes: “La verdad, no me he fijado… un mes que gané 1.4 millones de dólares. Ese fue el mejor mes, la rompí en Facebook con sorteos y gracias a las pechugas que me hice”. Dicho monto se acerca a los 6.800 millones de pesos colombianos.

Sin dejar de lado, que entre sus costosas adquisiciones está un automóvil deportivo, el que ha sido, al parecer uno de sus más grandes gastos se trata de un McLaren 720 s, el cual estaría costando cerca de 2.300 millones de pesos colombianos, según él, por esta millonaria adquisición estaría pagando cerca de 50 millones de impuestos.

Asimismo, Cossio cuenta con algunas camionetas de alma gamas, motos, cuatrimotos, jet ski y lanchas de alta velocidad. Y es que para el creador de contenido no existe problema alguno sobre compartir con sus seguidores cada una de sus adquisiciones así como también, lo que puede llegar a facturar a través de sus redes sociales.