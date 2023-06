“No lo conozco”: Yeferson Cossio le hizo tremenda humillada a un exnovio de Aida Victoria Merlano

Yeferson Cossio le mostró a sus seguidores una faceta un tanto amarga durante una breve entrevista en la cual no dudó en humillar a uno de los exnovios de Aida Victoria Merlano, indicando qué pensaba de él en medio de una transmisión en vivo.

El influencer suele mostrarse como una persona bastante alegre y llena de energía, algo que deja ver con frecuencia en sus historias y publicaciones, en las cuales protagoniza videos de bromas y uno que otro juego con su hermana Cintia y su grupo de amigos en donde las risas nunca faltan.

Pero en esta oportunidad, Yeferson Cossio mostró su lado más serio luego de que el influencer conocido como ‘DaniBet’ le preguntara si conocía a una famoso creador de contenido quien casualmente resultó ser uno de los exnovios de Aida Victoria Merlano: el streamer ‘WestCol’.

“Pues sí sé que existe, no tengo comentarios buenos ni malos”, empezó a comentar en el influencer con un semblante serio por la pregunta que le hizo su compañero en medio de una sesión en vivo.

Ya luego entre risas, Yeferson Cossio continuó ahondando más en la interrogante, diciendo que no se negaba a responder la pregunta sino que realmente no conocía a WestCol, dejando ver que a pesar de ser un streamer exitoso en el país, nunca ha visto su contenido.

“En la vida le he visto un video, una transmisión. Si veo una foto de él, no estoy seguro si es él porque obviamente lo he visto pero no tengo su cara clara, entonces yo como que: ‘¿qué voy a opinar?’. Si es un duro, entonces tiene que ser un duro ahí [en Twitch]”, dijo Yeferson Cossio sobre el joven.

Considerando que WestCol y Yeferson suelen moverse en el mismo círculo de influencers y creadores de contenido del país, además de que ambos personajes han protagonizado algunos escándalos por separado, varios internautas interpretaron esta actitud de Cossio como una especie de humillación “ruda” al no reconocer al exnovio de Aida Victoria Merlano.

“Si no lo conoce, que le digan que es la misma cara de Aida en versión masculina”, “Lo debe conocer, sino para qué generar polémica al responder eso” y “Claro que lo conoce, lo que pasa es que lo está humillando al decir que para él es un desconocido. Qué rudo” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.