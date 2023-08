“Quédate con quién te mire…”: Laura Acuña mostró quién se robó su corazón desde hace algunos meses

Laura Acuña es una presentadora, abogada y modelo bumanguesa quien se dio a conocer en el Canal RCN siendo parte de producciones como ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’. Años más tarde, decidió darle un nuevo rumbo a su carrera llegando al Canal Caracol y ganándose el cariño de los televidentes en programas como ‘La Voz’ y ‘Sábados felices’

La bumanguesa sin duda ha contado con una exitosa carrera en la televisión colombiana, lo que le ha permitido adquirir una amplia visibilidad a través de sus redes sociales, sin dejar de lado que también ha logrado llamar la atención a partir de su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’. Sin embargo, recientemente, Acuña generó comentarios con respecto a su publicación.

Le puede gustar: “No dejen morir los detalles”: Jessi Uribe mostró el regalo que le dio a Paola Jara y de paso mandó consejos de amor

Acuña quien cuenta con más de 4.3 millones de seguidores, compartió algunas fotos mientras que descansaba en su hogar. Sin embargo, ella precisamente no fue quien se robó el show, pues resultó siendo su mascota a la cual no suele mostrar en muchas ocasiones. En medio de esta situación, la presentadora reiteró: “Quédate con quien te mire como Ramona me mira a mí”.

Asimismo, dejó ver que Ramona es una importante integrante de su familia, pues le ha mostrado su cariño, amor y compañía desde el instante en que llegó a su hogar, sin dejar de lado, que también la felina se habría ganado el cariño de sus hijos, Helena y Nicolás. Lo cierto sus seguidores no dudaron en llenar el post con los mejores comentarios posibles, destacando dos elementos. El primero de ellos, la belleza con la que cuenta Laura, pues reiteran que lleva varios años en la pantalla grande, pero sigue igual, según ellos, al momento en que llegó.

En segundo lugar, Ramona se llevó varios halagos destacando el amor que muestra por su ama, la famosa presentadora en donde los amantes por los animales resultaron que este vínculo resulta ser irrompible y bastante especial, pues no solo fue la forma en la que la miraba, sino también una de sus ‘garritas’ buscando acariciar a Laura.

Laura Acuña mostró su emoción al regresar a ‘Sábados felices’

La presentadora confirmó la noticia a través de sus redes sociales en donde se dejó ver en la mitad del escenario confirmando su regreso al programa de humor. El primero en confirmar la noticia fue Humberto Rodríguez, mejor conocido como ‘El Gato’ quien aseguró: “Mi Laura eres lo máximo”, acompañada de una imagen de ambos abrazados y bastante sonrientes.

También puede leer: ¿En contra de las empanadas? Nicolás de Zubiría se ‘emberracó’ por ‘detallito’ en la venta de este producto

Horas más tarde Acuña no dudó en compartir la misma imagen, destacando las emociones que trajo consigo su regreso nuevamente al programa insignia del canal Caracol ‘Sábados felices’. Asimismo, Acuña reiteró: “Soy muy feliz de que me reciban con tanto amor siempre”.