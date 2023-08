“No dejen morir los detalles”: Jessi Uribe mostró el regalo que le dio a Paola Jara y de paso mandó consejos de amor

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular bumangués quien se dio a conocer luego de su participación en el reality ‘A otro nivel’ del Canal Caracol, ganándose así el cariño de sus seguidores y también siendo el centro de las críticas debido a su sonada relación con Paola Jara, con quien recientemente cumplió un año de matrimonio.

A pesar de los más de cuatro años que ya llevan juntos las críticas no se han hecho esperar, en especial para la paisa, quien prefiere no referirse al tema y enfocarse en la serie de proyectos que tiene. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el artista comparta algunos de los momentos más especiales que tienen juntos a pesar de los diversos compromisos que pueden llegar a tener.

Y es que debido al éxito que ambos han logrado alcanzar debido a su talento y por ende, los años de experiencia que tienen, es más que común que cuenten con apretadas agendas. Pero, no dudan en compartir la falta que se hacen y el amor que uno siente por el otro, demostrando a partir de algunos detalles como chocolates, cadenas y demás accesorios.

Si bien, en esta ocasión la pareja no estuvo distanciada e incluso estuvieron compartiendo durante el ‘Festival de Verano’ en Bogotá, Jessi no dudó en demostrar que no solo llena de detalles a su esposa cuando están distanciados sino también cuando están más cercanos que nunca. A través de su cuenta de Instagram compartió el detalle que le regaló a Paola durante unas cortas horas de estar separados y aprovechando el momento para aconsejar a sus fans: “No dejen morir los detalles o más bien no dejes matar tu lado detallista”.

Las cortas declaraciones por parte del bumangués estuvieron acompañadas de unas rosas y también otro detalle del cual optó por envolver con el fin de que esta sorpresa se diera de la mejor manera posible y por supuesto, agregó una tarjeta demostrándole su cariño. Horas más tarde, los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar destacando que este debería ser una de las mismas acciones que debió tener con su expareja Sandra Barrios, sacándole en cara sus repetitivos detalles hacia Paola Jara.

¿Jessi Uribe abrirá OnlyFans?

El bumangués sin duda alguna ha sido uno de los artistas más coquetos a la hora de pisar el escenario, pues en cada uno de sus shows suele concentrarse en alguna de sus fans, no solo cantándoles sino también dándoles algún beso. En medio de una entrevista para un medio internacional Uribe fue indagado sobre si se arriesgaría a hacer parte de esta plataforma teniendo en cuenta el gran cariño que recibe por parte de sus seguidores.

Ante el hecho las risas no se hicieron esperar por parte del artista quien aseguró que su esencia era ser coqueto a la hora de estar en la tarima y al poder compartir con sus fans. Sin embargo, esta situación no sale de allí, dejando claro que dentro de sus posibilidades no está el ser parte de OnlyFans en ningún momento.