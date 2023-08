¿No la soportan? Esto es lo que dijeron Carlos Calero y Melina Ramírez de Amparo Grisales Captura: Caracol Televisión, Captura de pantalla Yo me llamo e Instagram Amparo Grisales, Captura de pantalla del Instagram oficial de melinaramirez90

Yo me llamo es un concurso musical de imitación colombiano producido y transmitido por Caracol Televisión. Su objetivo principal es encontrar a la mejor voz imitadora de un artista musical reconocido, a través de audiciones y presentaciones en vivo. Ahora bien, en el capítulo 13 del exitoso reality se vivió un particular momento debido a que, durante las audiciones de este 14 de agosto, uno de los imitadores de Darío Gómez sorprendió con su notable presentación en el escenario.

El imitador del fallecido cantante antioqueño interpretó ‘Nadie es eterno’, clásico que catapultó al ídolo de la música popular que se hizo conocido por los seguidores como ‘El rey del despecho’. La aparición emocionó no solo al público presente sino que Pipe Bueno y César Escola se animaron a darle su voto positivo, mientras que Amparo Grisales oprimió el botón rojo al no quedar convencida.

La decisión de Grisales ocasionó la decepción de los presentadores, quienes detrás del telón del escenario, mostraron su desacuerdo y cuestionaron a ‘la diva colombiana’ por no haberlo elegido, asegurando que con esa presentación “todo el mundo escuchó a Darío Gómez” y ellos hasta se erizaron. Aunque al presentador siempre se lo observa sonriente con su compañera Melina Ramírez frente a la pantalla, haciendo chistes y apoyando a los participantes del show de música, en los últimos días ha estado atravesando una difícil situación personal.

El imitador confesó que en el año 1996, en Pasto, tuvo la oportunidad de conocer a Darío Gómez y cantar para él, y aseguró que lo felicitó y lo llevó a la tarima a que lo acompañara en la presentación. Sin embargo, la historia no conmovió a ‘la diva colombiana’ e igual tomó la decisión de oprimir el botón rojo. La determinación de Amparo Grisales causó la decepción inmediata de Carlos Calero y de Melina Ramírez que, ubicados detrás del escenario de ‘Yo me llamo’, se mostraron dolidos y la cuestionaron por no haberlo elegido.