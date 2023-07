Yo me llamo Mario Bro’: Hombre quiso imitar al plomero y el jurado estalló de la risa “soy tu chocorramote” (Captura de pantalla: Yo me llamo)

‘Yo me llamo’ es conocido como uno de los programas de televisión preferidos por los colombianos, su formato que promete buscar al doble perfecto, es además uno de los concursos más aplaudidos por los televidentes, ya sea por los diferentes artistas que se presentan demostrando su talento en la imitación o por aquellos que pasan como ‘rencauche’.

Ejemplo de ello fue el participante que llegó al programa queriendo imitar a Mario Bros, el personaje del videojuego, el participante llegó con el atuendo típico de Mario con su overall azul, buso roso, botas de seguridad, un casco blanco y un bigote pintado en su rostro.

A la hora de presentarse ante el jurado, el imitador quiso replicar la melodía del videojuego, pero su técnica vocal no era la mejor ni la más afinada, por lo que terminó sorprendiendo a los jurados que no dudaron en presionar el botón rojo. Pero sin importarle los votos en contra, el participante siguió cantando, pero esta vez decidió imitar la canción de ‘Peaches’, la cual aparece en la película de Mario Bros, pero su presentación no dejo de causar risas por lo desafinado que sonaba.

Ante la cara que puso Amparo Grisales el mismo consursante dijo en frente de ella que “Yo Me Llamo Mario Bros (...) Existe una mejor versión, modo remix (...) Soy tu chocorramote”, dice el hombre dirigiéndose a la diva de la televisión.

Posteriormente, el programa también se interesó en conocer los motivos por los que este hombre habría ido a Yo me llamo, allí contó que: “Empecé a hacer este personaje con el casco y el bigote por hacer a la gente reír, no pasamos, pero siempre con Dios agradecido, conté con el apoyo de mi familia y eso me motivó“, dijo el participante.