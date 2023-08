“Niveles de niveles”: Miguel Varoni cumplió uno de sus sueños junto a reconocido futbolista colombiano

Miguel Varoni es un reconocido actor y director de televisión, quien se ha destacado desde hace varios años en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘La Casa del Diablo’, ‘Más sabe el diablo’ entre otras. Además, de su sonada relación con la actriz Catherine Siachoque desde hace más de 25 años.

El argentino quien fue criado desde su cuatro años en Colombia, en repetidas ocasiones ha mostrado el cariño que siente por el país que le dio la oportunidad no solo de conocer el amor, sino también de poder desenvolverse en cada una de sus pasiones. Recientemente, Varoni compartió una foto con uno de sus más grandes ídolos colombianos.

El actor quien se encuentra en las grabaciones de la segunda parte de ‘Pedro el escamoso’, utilizó su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 2.1 millones seguidores dejándose ver junto al futbolista Yerry Mina quien ha logrado destacarse en el fútbol colombiano y también por su carisma y sabor a la hora de celebrar.

Miguel compartió un corto video de algunos de los entrenamientos que realiza Mina en su actual equipo ‘ACF Fiorentina’, agregando la famosa canción de salsa choque ‘Ras tas tas’. Seguidamente, el actor publicó una foto de ambos en donde la sonrisa de satisfacción por parte del argentino se hizo esperar, pues posó con la camisa de la Selección Colombia por supuesto, autografiada por el futbolista quien se encontraba a su lado.

Sin embargo, el esperado momento no terminó allí, pues el Yerry no pasó por alto la publicación de Varoni y también resultó compartiendo el momento a través de sus redes sociales. Los comentarios por parte de los seguidores del actor no se han hecho esperar, pues este resultaría ser un sueño cumplido teniendo en cuenta que siempre le han reiterado su cariño y admiración a Mina, tanto Miguel como Siachoque.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque le demostraron su cariño a Yerry Mina

La actriz se encontraba, al parecer, en su habitación en compañía de su pareja, en donde indicó: “No es por nada, pero salió mi niño a jugar hoy”. Seguidamente, quien intervino fue Miguel para resaltar que el partido entre el Everton vs. Brighton resultó 5 a 1, dejando claro que ese era su central, “su belleza y su muñeca”. Ante las declaraciones de su pareja, Siachoque agregó: “Yo no sé, yo no sé, ¿pero, números son números no, Miguel Varoni?”

Finalmente, destacaron la labor de Yerry Mina en medio de algunos gritos, resaltado según ellos, que hay niveles de niveles. Asimismo, mostraron el gusto que tienen por el fútbol y en especial, si estos equipos internacionales cuentan con algún deportista colombiano.