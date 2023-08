“Mantén lo tuyo en privado”: Miguel Varoni salió en defensa de Catherine Siachoque tras sesión de fotos ‘subidita’ de tono

Miguel Varoni y Catherine Siachoque son una de las parejas más queridas de la televisión colombiana, teniendo en cuenta que llevan más de 25 años juntos. Sin dejar de lado, que han logrado destacarse por su talento en la pantalla grande, ya que han hecho parte en diversas producciones televisivas y fue precisamente en ‘Las Juanas’, donde nació su historia de amor.

El argentino desde hace varios meses se encuentra en Colombia adelantando las grabaciones de ‘Pedro, el escamoso’, telenovela en la cual él es el protagonista, robándose el show con su acostumbrado baile del ‘pirulino’. Sin dejar de lado, que Siachoque también se encuentra en el país, pero siendo parte de otros proyecto. En medio de esta situación su cercanía no ha sido la mejor en donde las redes sociales se han llevado un espacio especial.

Varoni quien suele ser muy activo en sus redes sociales, donde en la mayoría de las veces se encarga de hacer reír a sus fans, tampoco ha dudado en mostrar el amor que siente por Catherine e incluso destacar la belleza con la que la bogotana cuenta. Hace algunos días el actor compartió un corto clip en el que aseguró: “Niveles de todo”, en donde se dejaba ver una sesión de fotos de Siachoque, quien lucía una prenda blanca e incluso otras mucho más ‘subiditas’ de tono.

Cabe resaltar que Miguel decidió añadir la famosa canción de Pedro Capó, ‘Ni tan novios ni tan amigos’, dejando ver que esta sería el tema que identifica su relación, pues tanto él como Siachoque la han compartido en repetidas ocasiones. Horas más tarde, los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar en donde destacaron que no solo la belleza de la bogotana. A pesar de los años que lleva en la pantalla grande, pues también no dudaron en referirse a Varoni, asegurando que tenía mucha “suerte” y aplaudiendo los años que tienen juntos en donde el amor y la compañía ha sido el principal protagonista.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, por la sesión de fotos, resaltando que resultaban siendo bastante visibles varias partes del cuerpo de Catherine, lo que generó molestia en algunos usuarios. Uno de los comentarios que destacó en medio de la publicación no solo para los seguidores del actor, sino también para el mismo fue: “Mantén lo tuyo en privado”, minutos más tarde Varoni reiteró: “No son mías… son de ella”.

Finalmente, el resto de sus seguidores no pasaron por alto, el inesperado momento, pues luego de su comentario recibió más de 34 respuestas frente al tema, en donde indicando que esta resultaba ser una maravillosa respuesta, para algunos más que contundente frente al tema. Cabe resaltar que piden respeto frente a las acciones que realice cualquier persona a través de las redes sociales.