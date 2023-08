“Me sentía muy mal y no sabía la causa”: Ricardo Quevedo reveló la enfermedad que padece y cómo ha transformado su vida

Ricardo Quevedo es un famoso humorista y actor quien ha hecho parte de diversas producciones como ‘Comediantes de la noche’, ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’, ‘Se nos armó la gorda’, entre otros.

Si bien, en los últimos meses Quevedo ha estado enfocado en varios proyectos teatrales y también haciendo parte del equipo de ‘Los de la culpa’, junto a personalidades como Iván Marín, Santiago Rendón, entre otros. Sin embargo, recientemente estuvo haciendo parte del programa de Alejandro Riaño, ‘The Juanpis Show’ revelando varios detalles de su vida.

Ricardo Quevedo reveló que padece de epilepsia

Como era de esperarse el encuentro con ‘Juanpis ' estuvo llenó de risas debido a que esta resulta ser una de sus mejores labores, entretener al público. En medio de la conversación Quevedo confesó que hace varios años fue diagnosticado con esta enfermedad y uno de los episodios que más tiene presente en su mente resultan ser las lesiones que esta causó en sus hombros, motivo por el cual fue medicado para poder seguir cumpliendo con sus diversas laboras y compartir con su familia.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues el humorista aseguró que hace aproximadamente 3 años atravesó por una fuerte crisis emocional, para aquel momento también fue invitado a ‘The Juanpis live Show’, “Cuando me invitó yo dije que sí, pero estaba atravesando un momento muy jodido. Estaba con una depresión muy fuerte, ansiedad, me habían descubierto lo de la epilepsia… Mil cosas me pasaron en ese momento, y ese día para mí no fue chévere, yo estaba como en modo automático”.

Si bien, Quevedo cumplió con la entrevista a cabalidad, días más tarde habló con Riaño, con el fin de pedirle que esta entrevista no fuese emitida, pues se trataba de uno de los momentos, según él, más “heavys” de su vida. Cabe resaltar que el humorista indicó que se alejó de Alejandro por un tiempo para poder asimilar la situación de la mejor manera posible, pero eso sí destacó que el cariño y la conexión que se tienen, pues ambos hicieron parte de ‘Comediante de la noche’.

¿Qué es la epilepsia y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la plataforma MedlinePlus esta enfermedad es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento.

En cuanto a los síntomas esta página indica que puede llegar a variar de una persona a otra. Algunas personas pueden tener simples episodios de ausencias. Otras tienen temblores violentos y pérdida de la lucidez mental. El tipo de convulsión depende de la parte del cerebro afectada, pues la mayoría de las veces, la convulsión es similar a la anterior.