“Te amo papacito”: Mary Méndez le declaró su cariño a reconocido cantante de música regional ¿nacerá el amor?

Mary Méndez mostró mucho interés por un hombre del Desafío The Box Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez es una de las presentadoras más famosas de la esfera del entretenimiento teniendo en cuenta su participación desde hace varios años en el programa ‘La Red’ de Caracol televisión. Pero este no resulta ser su único proyecto, pues desde hace varios años lleva a cabo su rol como empresaria, sacando al mercado su propia línea de productos saludables ‘Fit Cook’.

La samaria es considera una de las figuras más activas en sus redes sociales. Si bien, suele mantener en privado varios detalles de su vida, también suele hablar desde su experiencia sobre los entrenamientos y la alimentación teniendo en cuenta que estas son las preguntas por las que más indagan sus seguidores, motivo por el cual también decidió crear su propia cuenta de YouTube.

Sin embargo, en esta ocasión no resultó llamando la atención precisamente por sus conocimientos, pues causó varias risas entre sus seguidores con inesperado momento. Mary en principio compartió uno de los más grandes exitosos del cantante mexicano ‘Aquí abajo’, el cual fue estrenado en el año 2020, a pesar del tiempo sigue siendo un tema “insignia” para mucho y la presentadora no fue la excepción.

En medio de su publicación Méndez no dudó en mostrarle todo su cariño e incluso terminó etiquetando al artista: “Te amo”, reiteró la samaria. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues minutos más tarde se dejó ver en su lujosa camioneta transitando por algunas de las vías de la ciudad, en donde el famoso tema resultó siendo el protagonista y no dudó en entonar esta canción a grito herido.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en referirse al tema, apoyando de principio a fin a la presentadora, teniendo en cuenta la amplia trayectoria y el crecimiento artístico que ha tenido el cantante regional mexicano. Por otra parte, hubo quienes disfrutaron de esta situación, pero no pasaron de largo indagar sobre si había alguna decepción amorosa que estuviera rondando la vida de la presentadora.

¿De qué se trata la empresa de Mary Méndez?

Desde hace varios años Mary decidió lanzarse y sacar al mercado su marca ‘FitCook’ By Mary Méndez. El inicio de este proyecto se dio hace varios años en donde desde su apartamento comenzó a explorar y mezclar diversas recetas en las que los alimentos saludables y aquellos ultraprocesados y demás edulcorantes no estaban permitidos.

El mayor deseo de la presentadora era diseñar productos en los cuales las personas pudieron disfrutar de los alimentos sin llegar a satanizarlos y por ende, que no generaran en algunos casos daños a su cuerpo. Actualmente, cada uno de sus productos están presentes en grandes cadenas comerciales de importantes ciudades del país y ya cuenta con dos sedes para la venta de los mismos en capital. En cuanto a los precios estos varían entre los 7.000 a los 30.000 pesos.