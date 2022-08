“Me mojé”: Ricardo Quevedo confesó que Maluma lo confunde y el paisa respondió

El comediante colombiano, Ricardo Quevedo, más conocido en la industria como ‘Cejas Pobladas’, logró llamar la atención de algunos curiosos durante un Stand Up Comedy en el que mencionó al reguetonero Maluma y confesó que o hacía dudar de su sexualidad.

Durante el show, otro de los comediantes le preguntó a Quevedo con quién se casaría, con quién se acostaría y a quién le “cascaría”, una dinámica que se ha viralizado en redes durante los últimos años. La reacción del humorista se llevó la atención de más de uno, pues su respuesta para las tres preguntas fue el nombre de ‘Maluma’.

Frente a la primera, de casarse, Quevedo argumentó que el paisa es “camellador, tiene plata, bonitas amistades e, incluso, un avión”, por lo que le convendría para conocer nuevas personas y lugares. Al siguiente interrogante, dijo que se acostaría con él porque “es fiel”.

Pero la tercera respuesta fue la que más cautivó al público pues, frente a la posibilidad de “cascarle”, Quevedo aseguró que golpearía al artista por el simple hecho de ponerlo a dudar de su sexualidad. Este es el clip rescatado y publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el tema no se acabó ahí pues, luego de que el humorista compartiera el video, cuya descripción dice: “Si alguien conoce a Maluma, díganle que soy muy fan”, el músico decidió responder. “Rompiste”, acompañado de varios emoticonos de risa.

Por supuesto, Quevedo no dudó en presumir la respuesta obtenida por parte del paisa y subió el pantallazo a su cuenta de Twitter, en donde escribió: “Maluma me contestó en el video que puse anoche en Instagram y, pues nada, me mojé”.