‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, no se decide: volvió a sorprender con tremendo cambio de look

'Guajira' del 'Desafío The Box' pantallazo tomado de instagram

‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, fue una de las grandes preferidas durante todo el reality realizado por el Canal Caracol y a pesar de que no ganó la competencia, salió como toda una estrella llena da fanáticos que la consienten y le hacen llegar su cariño todos los días. Teniendo en cuenta todos los cambios que ha tenido luego de salir del reality, decidió hacerse un nuevo cambio de look que ha sorprendido a más de uno.

Lea también: “Rata”: tremendo agarrón en MasterChef Colombia generó que usuarios se indignaran porque tocaron a la preferida

En redes sociales, ‘Guajira’ ha tenido la oportunidad de viajar, tener encuentros con sus fanáticos, entrevistas y hasta reconocimientos, por lo que podría decirse que está pasando por un excelente momento personal y profesional.

Por eso mismo, ‘Guajira’ o Kelly, como es su verdadero nombre, decidió darle un nuevo aire a su físico, poniendo en su cabello trenzas africanas que caían hasta su cintura. La exparticipante feliz compartió un video luciendo su nuevo look y no paró de recibir elogios en redes sociales.

Muchos fanáticos se pronunciaron afirmando que:

“Amo sus churcos, pero le lucen ese look”, “te ves hermosa, mi guerrera favorita”, “óyeme, pero que guaaapa”, “amo el nuevo look”, afirmó María Daniela en su post de Instagram, entre otros usuarios.

La participante ha logrado convertirse en tema de conversación durante las últimas semanas, ya que algunos siguen diciendo que ella debió ser quien se llevara el dinero a casa. Sin embargo, ella dejó claro que lo más valioso que sacó del reality no fue el dinero, sino el cariño de sus fanáticos.

Lea también: ¿'Guajira’, del ‘Desafío The Box’ estará incomunicada?, un fuerte accidente lo habría causado

Ahora mismo, ‘Guajira’ está enfocándose en crear contenido digital para los amantes del deporte y parece que le ha funcionado, pues ya recibió su primera nominación a los Premios Insta Fest.