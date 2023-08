“El que obra bien le va bien”: Aleja, campeona del Desafío, defiende su título frente a ‘Guajira’

Alejandra Martínez, más conocida como ‘Aleja’ fue la ganadora de la última edición de El Desafío ‘The Box’, el programa de canal Caracol que ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales. La final de las mujeres de este concurso desafío a Guajira y a Aleja en una prueba que muchos consideraron primó la suerte más que las habilidades físicas.

La prueba de las finalistas terminó con Aleja como la campeona del Desafío, no obstante durante este episodio su contrincante, Guajira, había marcado una gran ventaja que se fue reduciendo durante la prueba, al punto de que Aleja la igualó y pudo completar el circuito de primeras. Este episodio desató toda una oleada de comentarios en las redes sociales que aseguraban que Aleja habían ganado por suerte.

Posterior a esta final, muchos se preguntaron si la tensión entre las concursantes se mantenía o si ya habían superado sus diferencias. Ante esta cuestión, Aleja aseguró que dentro de la competencia nunca logró hacer una amistad con Guajira y que luego del concurso se mantuvieron igual de distanciadas.

Pero rente a los cientos de comentarios en las redes sociales en los que se decía que Aleja no debió ganar, ella contó en medio de una entrevista con la emisora de Tropicana lo que piensa de este tipo de opiniones sobre ella.

“Durante el programa, me subestimaron bastante, nunca me fijé en eso y, más bien, me dejé guiar por las voces que en verdad querían orientarme, una de ellas fue la de ‘Senséi’, que nunca dejó de hablarme, y creer en mí, entonces me encanta callarles la boca”, afirmó Aleja.

Si bien, durante la prueba Aleja recibió una mala indicación de su contrincante a la que muchos llamaron tramposa por no haberle dicho la verdad a su compañera. Esto hizo que Aleja dijera en medio de la emisora que “De pronto, [’Guajira’] lo hizo un poco para coger ventaja y yo solo puedo decir de esto es que cuando uno obra bien le va bien”, indicando que a pesar de que su rival la hubiera hecho perder algunos minutos de tiempo, no logró arrebatarle el título.