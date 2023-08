“Se viene un verano largo”: Alina Lozano lanza indirecta a Jim Velásquez y este le propuso una ‘noche de acción’

Alina Lozano y Jim Velásquez no han dejado de causar revuelo en las redes sociales tras anunciar que su compromiso había llegado al final, la expareja de actores desató la sorpresa luego de que se les viera distanciado por varias semanas. Alina fue quien se encargó de compartir la triste noticia de la separación con los seguidores, la actriz subió un video a sus redes sociales donde comentaba que la relación había comenzado a fallecer debido a que se hizo demasiado pública.

“Nosotros expusimos mucho la relación. Primero fuimos amigos, luego trabajamos juntos y después nos enamoramos. Se nos salió de las manos el tema”, mencionó Alina.

Además, la actriz habló de las críticas que recibió “Gracias también a las personas que me han insultado muchísimo como esa persona que dice ‘señora, tenga dignidad, no exponga su dolor así’. Claro, estamos habituados a exponer solo la parte bonita, estamos acostumbrados a ver de las relaciones, esa parte luminosa, con los filtros, el amor y los cuentos de hadas. Pero las historias no son cuentos de hadas, son historias reales donde pasan estas cosas”, dijo la artista.

Así como la relación se hizo tan mediática, la ruptura no se quedó atrás y fueron cientos los fanáticos que opinaron al respecto, así como fueron decenas de titulares con los actores como los protagonistas. Sin embargo, a pesar de que en un comienzo Alina se viera bastante afectada y que asegurara que su exprometido no le diera el lugar que le correspondía. Ambos artistas tendrían todavía contacto, pues tienen proyectos juntos.

De la misma manera, los artistas grabaron un video juntos luego de su ruptura, “hacemos este video para confirmar ante todos ustedes que nuestra relación se acabó, que ya no somos pareja... los medios de comunicación ya lo sacaron, pero queríamos darle la noticia y darles la cara” comenzó a decir Jim.

Alina se sumó a lo que decía su expareja y dijo que “ya lloramos, ya gritamos, ya hemos hecho todo lo posible por hacer esto lo más sensato y más tranquilo. A veces se ha podido y otras veces no”.

Alina lanzó propuesta indecente a Jim Velázquez

Pero en medio de su declaración, los actores aprovecharon para hacer bromas al respecto y una de ellas se refirió a la actividad sexual, pues luego de su separación, Alina le preguntó al joven, de manera jocosa, si era consciente de que se venía “un verano muy largo”. Esto dando a entender que su actividad sexual entraría en pausa.

“¿Eres consciente de que se viene un verano muy largo para los dos?, yo por ejemplo estaré sola mucho tiempo, porque yo de la noche a la mañana, así de la nada no me pienso meter con nadie. Entonces, si tú me lo pides, yo puedo pasar una noche más contigo como reserva de amor”, le dijo Alina a Jim, dejando entender que aún podría darle una noche de pasión al joven.

“Tú sabes que eso a mí me va a afectar mucho. Si tú me lo pides a mí, yo puedo pasar una noche contigo pero no va a haber sentimiento, solo acción”, sentenció el joven.

Ante estas palabras Alina lo dudó por un instante y luego ella dijo que aceptaba “me le mido”, fueron las palabras de la actriz.