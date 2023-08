¿Será verdad? Esto es lo que reveló Alina Lozano y Jim Velásquez sobre su nueva relación pasional

La expareja de enamorados han generado bastantes polémicas, por las situaciones que comparten en sus redes sociales o en los diferentes medios de comunicación en los que participaron. En el programa Bravíssimo del canal local de Bogotá CityTv, el influenciador Jim Velásquez en una transmisión en vivo le propuso matrimonio a la reconocida actriz Alina Lozano, en donde se notó la incomodidad de la actriz sin más remedio que aceptar la propuesta de matrimonio.

Sin embargo, algunos personas afirman que la escandalosa relación entre la actriz de 54 años y el creador de contenido de 23 años, se podría tratar de una estrategia de mercadeo, debido a la diferencia de edad que existe entre ambos. Ahora bien, en horas de la mañana del 8 de agosto, la pareja habría decidido darle un giro de 180 grados a su romance, de acuerdo con una publicación en la que se vio al creador de contenido “pidiéndole cacao” a la talentosa actriz. En el video, Velásquez le pidió una “segunda oportunidad” a Lozano, que le respondió que no era posible.

#Noticias | Alina Lozano y Jim Velásquez ponen fin a su compromiso y revelan la razón



Alina Lozano rompió su relación con el joven Jim Velásquez, 30 años menor que ella ya que él grabó un video con su ex y esto molestó a la actriz quien lo expresó publicamente. pic.twitter.com/6hw8Ox5R55 — Ventananews (@ventananewss) August 8, 2023

“Hacemos este video para contarles a ustedes que efectivamente la relación se acabó. Ya no somos pareja”, expresó inicialmente Velásquez, haciendo referencia a que la noticia se difundió en diferentes medios de comunicación.

No obstante, la reconocida actriz le replicó al influencer de esta manera “Yo quiero contarte Jimmy, tú eres consiente que se viene un verano largo para los dos”, haciendo referencia a que ya no tendrán intimidad, además, afirmó que para ella no representaría ningún inconveniente, porque entre sus planes no está encontrarse sentimentalmente con otras personas.

“Si tú me lo pides, yo podría pasar una noche más contigo, de reserva de amor, digo yo”, fueron las palabras que agregó Alina Lozano.

A lo que Jim, nervioso y dejándose llevar por la situación, respondió: “Tú sabes que eso a mí me va a afectar mucho, si tú me lo pides a mí yo puedo pasar una noche contigo, pero no va a haber nada de sentimientos sino solo acción”.

Es decir, que la pareja no ha terminado del todo su relación y podrían revivir la llama de la pasión en sus encuentros clandestinos o solo podría ser una nueva estrategia de marketing para generar más ingresos en sus redes sociales con la estrategia del amor.