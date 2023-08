¡Otro actor!: Alina reaparece con un nuevo galán tras su separación con Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron con su relación y dejaron sorprendidos a sus seguidoras. Fueron varias las críticas que recibió la pareja durante el tiempo que duraron juntos, y es que la diferencia de edad entre los actores fue uno de los aspectos que más controversia desató. Sin embargo, tras ser virales en redes sociales, los artistas habría permitido que su relación fuera demasiado pública cosa que terminó por afectar su vínculo.

Desde sus redes sociales, Alina contó cómo está llevando su desamor y además agradeció a sus seguidores por las muestras de afecto: “El amor y las historias de amor mueven mucho. El amor mueve al mundo y el desamor, también todas las cosas y las situaciones que pasan y que vivimos al rededor de nuestras historias de amor”, dijo la actriz.

También no dejó pasar para dedicarles un saludo a aquellos que la habían criticado por exponer su ‘tusa’ en sus redes sociales: “Gracias también a las personas que me han insultado muchísimo como esa persona que dice ‘señora, tenga dignidad, no exponga su dolor así’. Claro, estamos habituados a exponer solo la parte bonita, estamos acostumbrados a ver de las relaciones, esa parte luminosa, con los filtros, el amor y los cuentos de hadas. Pero las historias no son cuentos de hadas, son historias reales donde pasan estas cosas”, señaló.

Alina reaparece acompañada de otro actor

En un reciente video, la actriz se dejó ver con Manuel Sarmiento, uno de sus colegas, a quien molesto en forma burlesca diciendo que se parecía a su ex: “se parece a Jim, pero más grande. Nos piden fotos. Y te pareces a Jim, Manuel… ¡Eres igualito!”, le dijo Alina a su amigo.

Adicionalmente, la actriz le contó a su colega los motivos por los que su relación con Jim fracasó: “Nosotros expusimos mucho la relación. Primero fuimos amigos, luego trabajamos juntos y después nos enamoramos. Se nos salió de las manos el tema”, mencionó Alina.