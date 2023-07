¿Le están corriendo el puesto a Varoni? Catherine Siachoque mostró a su gran amor con beso incluido

Catherine Siachoque es una reconocida actriz quien ha hecho parte de varias producciones nacionales e internacionales, en las que se destacan: ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Oscuro deseo’, ‘La casa de al lado’, entre otras. Sin dejar de lado, que gracias a su rol se conoció con su actual pareja el también actor Miguel Varoni con quien lleva más de alrededor de 25 años.

La bogotana sin duda debido a la amplia visibilidad que ha adquirido se ha convertido en una de las personalidades colombianas más destacadas en las redes sociales, pues a la fecha cuenta con más de 5,6 millones de seguidores en donde se encarga de compartir sus diversos proyectos, rutinas y hasta momentos especiales con Varoni.

En esta ocasión precisamente, su pareja no resultó ser el protagonista, sino más bien, su mascota mejor conocida como Yago. El canino llegó a formar parte de la familia Varoni Siachoque en el año 2014, el pastor alemán desde el primer momento logró robarse el corazón de ambos, en especial de Catherine, quien un año después de su llegada compartió una foto en la que se lee: “Mi amor, mi perro, mi macho, mi bebe … Ya un año … Como pasa el tiempo”.

Aquellas fueron las primeras imágenes en la que Yago tenía corta edad. Actualmente, el canino cuenta con alrededor de 9 años, pero eso sí, los diversos proyectos en los que se encuentra tanto Catherine como Varoni no han sido impedimento para que busquen pasar el mayor tiempo posible con él, dejando ver que este es el ‘hijo’ perruno de la actriz, quien no duda en reiterarle su amor a través de sus redes sociales.

Por su parte, sus seguidores no han dudado en compartir el mismo cariño que sienten por sus mascotas, pues Catherine dejó ver que llega a visitarla y porque no tomar una siesta en su cama. Y es que Yago no fue el único que ‘hijo’ perruno de la pareja, pues para el 2021 Varoni se despidió de Vicky, su canina que falleció al parecer, por problemas de salud y la cual también era de raza pastor alemán. Las palabras de amor y cariño logrando conmover a los fans debido a la sensibilidad que esto produjo.

¿Por qué Miguel Varoni y Catherine Siachoque no tienen hijos?

En algunas ocasiones la pareja han explicado que esto nunca ha sido una prioridad en su relación y Catherine desmintió que se deba a temas de vanidad, pues ella dice que su familia siempre está primero y no tendría problema si su apariencia física cambiara por un embarazo. Además, hace un tiempo confesó que desde hace años tiene sus ovulos congelados, por si algún día los planes cambian y su cuerpo biológicamente no le permita gestar naturalmente un hijo. “Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto, tristemente, de fertilidad”.