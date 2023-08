¿De cantante a bailarina? Paola Jara dejó ‘boquiabiertos’ a sus fans con inesperadas habilidades, “se llegó el día”

Paola Jara es una cantante y empresaria paisa quien se ha destacado desde hace varios años en la esfera del entretenimiento gracias a su talento en la música popular. Sin embargo, este no ha sido impedimento para que lleve a cabo otras de sus pasiones como lo son el diseño y la confección, tanto así que decidió lanzar su propia línea de ropa deportiva, llamada ‘Pjfitwear’.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir varios momentos de su vida, dejando ver que son varios los proyectos que tendría en mente. Recientemente, la paisa mostró sus habilidades en el baile con su más reciente lanzamiento dejando ver que ha sido arduos ensayos con el fin de que su presentación logre cautivar al público.

Jara a través de su cuenta de Instagram en donde Jara ya alcanza los más de 6,3 millones de seguidores compartió la emoción que este nuevo proyecto ha traído en su vida. La artista aseguró en primer momento: “Bueno, y se llegó el día de compartirles el video de uno de los temas que más me retó del álbum”. Seguidamente, la intérprete de ‘Mala mujer’ aseguró que esta nueva canción resulta ser una de sus preferidas debido a la historia que existe detrás de la misma.

Asimismo, Paola confesó que este nuevo tema titulado “Ojalá” fue escrita desde hace varios años, pero la había estado guardando para el momento perfecto el cual sería en las próximas horas. La artista destacó que espera que este sea el primero de muchos videos en los que busca no solo entretener a su público con su talento, sino también lograr generar diversas formas de disfrutar la música.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, destacando que logró tomarlos por sorpresa, pues Jara no ha sido muy amante a los bailes a partir de sus diferentes videos musicales. Pero, al parecer, esta sería una nueva versión de la paisa, en donde el baile resultaría ser uno de los protagonistas además de sus sentidas letras. “Espectacular. Qué hermoso traje, te ves divina. Bailarina hermosa y talentosa”, resultan siendo algunos de los comentarios.

Paola Jara mostró uno de sus más grandes miedos

La intérprete de ‘Mala mujer’ hace varios meses compartió un post en el que se lee: ¿Qué pasa con los miedos? Seguidamente, ella misma la respondió asegurando que a cada uno de estos hay que enfrentarlos con el fin de poder vencerlos. Su inesperado mensaje se dio después de compartir un corto clip en el que se muestra a la cantante al parecer, recibiendo clases de baile frente a un gran espejo en compañía de quienes sería una experta en esta disciplina.

Sin embargo, sus palabras no terminaron allí, pues reiteró: “Si me preguntan qué cosas me encantaría hacer bien esta es una de ellas, bailar”. Además, Jara aseguró que el verdadero limitante que existe en realizar aquellas cosas que generan miedos es la pena, las cuales están fundamentadas en barreras mentales y hasta físicas. Y es que precisamente, fue esta el primer mensaje con el que les confirmó a sus fans que se venían cosas nuevas para su carrera y su vida, siendo el baile uno de los protagonistas: “Mi segunda clase de baile en la vida”, aseveró Paola.