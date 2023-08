¿Irreconocible? Famoso presentador de ‘Día a Día’ se cambió el ‘look’ y sus colegas no dudaron en echarle flores

‘Día a Día’ es uno de los programas con más trayectoria en Caracol televisión que se encarga de acompañar a los televidentes durante las mañanas, contando con un equipo de reconocidos periodistas como lo son Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y Jhovanoty.

Durante las últimas semanas no ha pasado por alto la ausencia en especial de Catalina Gómez, quien regresó este martes 8 de agosto indicando que decidió tomarse sus vacaciones teniendo en cuenta el cumpleaños de sus dos hijos, Emilia y Cristóbal. Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que se llevaron los televidentes.

En medio de la trasmisión del programa se dio la acostumbrada sección de Jhovanoty con su alocución presidencial con la cual busca imitar al presidente Gustavo Petro. Al inicio de sus declaraciones los halagos para el humorista no se hicieron esperar destacando su cambio de ‘look’, pues el presentador tomó por sorpresa a más de uno con su transformación.

Y es que este cambio no solo trajo consigo un nuevo corte de pelo, sino que también estuvo un cambio de color, al parecer, con el fin de darle un nuevo aire mucho más fresca a su aspecto teniendo en cuneta que también hace parte de la emisora Tropicana. Asimismo, los presentadores no dudaron en destacar el hecho, para quienes no se habían percatado de su cambio físico.

Uno de los primeros en referirse al tema fue Juan Diego Vanegas, el chef del programa matutino quien aseguró: “Cómo está de lindo”, mientras que Catalina también aprovechó para referirse: “Uy quien pidió presidente”. Lo cierto es que las risas no faltaron por parte de los presentadores, además Jhovanoty no dudó en sacarle a flote sus días de descanso con un chiste sobre su supuesta visita a la encargada de recursos humanos.

Pero quien tampoco se salvó fue Iván Lalinde, pues al buscar referirse a algunos hechos, resultó siendo atacado por Jhovanoty: “¿Quieres venir a hacer la locución tú?”, reiteró en medio de risas e incluso reveló que haría un nuevo programa en el que Lalinde sería el protagonista y llevaría por nombre ‘Lambones en acción’.