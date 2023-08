Como si tuviera a Feid al frente: Anuel se regó en madrazos contra fan que le lanzó bandera en la cara

El autoproclamado ‘real hasta la muerte’, volvió a ser protagonista en las redes sociales por la fuerte reacción que tuvo con uno de los asistentes a uno de sus más recientes conciertos, a quien insultó fuertemente luego de que el individuo le lanzara una bandera en su rostro, mientras la expareja de Karol G daba unas palabras de agradecimiento a sus fanáticos.

El Festival Puro Latino, realizado en la ciudad de Cádiz, en España, fue el evento que recibió en su tarima al intérprete de ‘Más rica que ayer’, quien fue uno de los artistas que cerró el evento el pasado sábado 5 de agosto; en compañía de otros representantes del género urbano como Farruko, Mora, Jhay Cortez, Justin Quiles, entre otros.

En el momento en el que Emmanuel Gazmey Santiago, finalizaba su presentación, uno de los presentes en cercanías al escenario le lanzó una bandera de España al cantante; quien en principio se asustó por el hecho, para acto seguido desatarse en insultos contra el sujeto: “¡Acho! Me cag* en tu madre en verdad. Si tú me conocieras, no te atreverías a hacer eso, te lo juro”, manifestó ‘Doble A’.

Este inconveniente, en tarima, se suma a la lista de sucesos que han afectado las presentaciones de Anuel en este 2023, mientras realiza su gira ‘Los reales nunca mueren’, por el mundo; dentro de los que se encuentran: la activación de una bomba de humo que le botó la gorra y le exhibió la ‘calva’; así como el inconveniente que tuvo con una motocicleta en el Madison Square Garden de Nueva York, la cual salió descontrolada encima de los asistentes en primera fila a su espectáculo.

