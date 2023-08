Karol G no pudo evitar llorar en redes sociales y conmovió a sus seguidores por esta emotiva razón

Karol G es una cantante colombiana de Medellín que logró conquistar al mundo con su música, si talento y su personalidad, pues se ha convertido en la inspiración de muchos colombianos, sobre todo músicos que buscan el mismo camino.

Lea también: Aprobado por Raush: esto cuesta comer en el lujoso restaurante de Diego Saenz de MasterChef

La cantante hace poco estuvo presentándose en el Lollapalooza Chicago, logrando poner su nombre y la bandera de Colombia en lo más alto con su excelente presentación, pues recibió aplausos y elogios de todo el mundo que la admiró por ser la primera latina en lograr tal suceso, pues hay que recordar que es uno de los festivales más importantes de la música en el mundo.

Lo cierto es que la carrera de Karol G crece cada vez más y ella lo ha demostrado con la cantidad de presentaciones y giras mundiales que tiene, pues compartió un tierno video en pisando el estadio de la ciudad donde cantará dentro de un mes en su gira.

Lea también: “El público siempre tiene que opinar”: Jhonny Rivera dio la cara en televisión y habló de su relación

“Le pedí al equipo que viniéramos. Qué cuando en la vida me imaginé que iba a estar cantando en lugares así de grandes afuera de micras, no sé, pero me pasó. Qué chimba la vida”, terminó por decir Karol G, quien estaba corriendo por la cancha del lugar.

Sin duda, muchos seguidores le aplau“El público siempre tiene que opinar”: Jhonny Rivera dio la cara en televisión y habló de su relaciónna de las cantantes mas reconocidas a nivel mundial, incluso siendo comparada con artistas de talla mundial como la misma Dua Lipa.