“Estoy más vivo que nunca”: José Luis Perales desmintió rumores sobre su supuesta muerte

José Luis Perales (Carlos Alvarez/Getty Images for LARAS)

A través de redes sociales se difundió la noticia de que el cantante de música español José Luis Perales, habría fallecido a causa de un infarto.

De forma inmediata medios internacionales comenzaron a lamentar su muerte y a honrar el legado que habría dejado en la música.

Sin embargo, fue el mismo cantante el que confirmó que estaba “más vivo que nunca” a través de redes sociales.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo. Les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para todos.”

¿Quién es José Luis Perales?

El cantante José Luis Perales nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, España y se hizo famoso por sus poemas de amor, nostalgia y paz. En la música española se destacó por ser uno de los cantantes y compositores más exitosos, pues realizó 27 producciones musicales y realizó más de 510 canciones.

El cantante ha vendido más de 56 millones de discos y recibido grandes premios. Si mayor debut fue con el álbum ‘Mis canciones’ de 1973, con el que recibió más de 100 discos de oro y platino.