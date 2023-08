¿Está de acuerdo con la nueva regla de ‘MasterChef Colombia’?

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con su quinta temporada a apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos.

Pero no solo se trata de cocinar y entretener, sino en ser responsables con el cumplimiento de cada pauta de grabación. Así lo dejaron claro en el más reciente capítulo, específicamente el 65, en el que el recibimiento fue totalmente distinto a como se acostumbra a ver.

De nuevo un capítulo se llevó a cabo con la ausencia de algunos de los participantes como había sucedido días atrás en reiteradas ocasiones con Francisca Estévez, Carolina Acevedo y Juliana Galvis. Esta vez faltó Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’ y la actriz Daniela Tapia.

“Hoy es un reto de salvación, pero creo que ha llegado el momento de que nos tomemos mucho más en serio la cocina. Es importante contarles que es la primera vez que tantas personas faltan constantemente a la competencia, ni siquiera en la época de COVID. Cada vez que falta alguien, si bien por regla deben entrar con delantal negro de ahora en adelante no van a tener opción de entrar a reto de salvación. Y eso es lo que va a pasar justamente con Daniela y ‘El Negrito’, una vez lleguen, deben ir por obligación al reto de eliminación”, dijo la presentadora Claudia Bahamón.

Las reacciones a la nueva regla de ‘MasterChef Colombia’

Como era de esperarse las reacciones de los concursantes no se hicieron esperar, pues la nueva regla fue recibida con opiniones divididas, por lo que en los testimonios individuales dejaron saber sus posturas al respecto.

“Justa la regla” — Carolina Acevedo

“No me parece justo, es decir, nadie va a querer enfermarse, nadie va a querer faltar” — Karoll Márquez

“Hay que ser más rígidos y creo que por eso es el cambio ahora no hay forma de salvarse si faltas, vas directo a eliminación” — Juliana Galvis

Paradójicamente la actriz Francisca Estévez había faltado en el capitulo anterior, por lo que les consultaron a los participantes qué opinaban sobre hacerla cumplir la nueva regla o no. Carolina Acevedo dijo que no estaba de acuerdo, pero de igual manera la regla no aplicó para ella.