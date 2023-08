Juan Diego Alvira se fue con toda en contra de Aida Victoria Merlano, desde sus salidas del país hasta las altas sumas de dinero

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos en el país, según los televidentes por el carisma y la sencillez que lo caracteriza. Si bien, ha estado ausente de la pantalla grande ahora utiliza sus redes sociales y su programa ‘Sin Carreta’ para estar conectado con sus fans y por supuesto, informar sobre los distintos hechos que afectan el país.

Durante la más reciente trasmisión de su programa la gran invitada resultó ser la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien accedió sin problema alguno la realización de la entrevista. En principio, el periodista de manera contundente indagó sobre los diversos países que ha visitado la influencer a pesar de adelantar un proceso judicial en el país, entre varias risas Aida reiteró que sus abogados lograron apelar esta decisión.

Asimismo, Juan Diego bastante directo preguntándole sobre si le parecía justo que en principio se le condenó por la fuga de su mamá y aparentemente habría usado a su hermano para cometer este delito. Merlano indicó que no existían pruebas con respecto a este hecho, “no manipulé a mi hermano”. En medio de varis risas reiteró que no fraguó ningún plan, resaltando que Alvira estaba hablando desde la perspectiva del juez, por ende, le causa gracia que tenga esta hipótesis debido a que tenía 20 años, indicando que fue algo muy cinematográfico.

La creadora de contenido resaltó que actualmente sí sostiene una relación con su mamá, luego de atravesar algunos desacuerdos, destacando que muchas veces los hijos ponen a sus padres en un pedestal, motivo por el cual creen que no se equivocan o que tienen actitudes perfectas: “Cuando uno crece se da cuenta de las actitudes que marcan la vida de uno, hace unos juicios bastante crudos con ello”, agregó Aida.

Alvira no dudó en saber sobre aquellos juicios, en donde la influencer destacó que su mamá viene de un ambiente machista, que durante un buen tiempo no tuvo muchos recursos, motivo por el cual tuvo que salir a buscar el dinero para poder sostenerse a sí misma y a sus hijos. Además, resaltó que su relación no ha cambiado por el hecho de que ella haya recibido una condena, pues para Aida una cosa es lo emocional y otra muy diferente resulta ser el aspecto judicial y político.

Sin embargo, Juan Diego siguió refutando cada una de sus declaraciones preguntándole estaba al tanto de las actividades que ella realizaba, con varias risas de por medio la influencer reiteró: “Cuando a ella la condenan yo tenía 18 años y cuando tú tienes cierta edad tú no vas por la vida cuestionando que hacen tus papás como el dinero a mí nunca me han importado”, aseguró la creadora de contenido.

Aida Victoria indicó: “Me siento muy orgullosa de la mujer que soy hoy y para serlo tuve que tener la mamá que tengo con todos sus desaciertos y eso me hace amarla más”. Merlano reiteró que el haber podido mejorar la relación con su progenitora fue gracias al poder verla como mujer y no como su rol de madre, esto se dio por medio de una conversación en donde dejó claro que ambas se sacaron los ‘trapitos al sol’. En este punto Alvira le preguntó en donde la había visitado y cuando, con risa nerviosa Aida indicó que había sido vía telefónica.

Finalmente, el periodista indicó sobre el posible enriquecimiento ilícito por el cual también llegó a ser acusada, la creadora de contenido aseguró que fue un hecho de 2019 en el que no contaba su actividad en redes sociales: “Yo abro una empresa con mi hermano y ponemos un capital suscrito de 200 millones de pesos”, según ella, desde el ahorro que hizo su mamá desde que ella tenía 8 años edad.