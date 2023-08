¿Ya no se aguantan? Amparo Grisales sacó a Pipe Bueno de ‘Yo me llamo’ y lo mandó a otro famoso programa de Caracol

Yo me llamo captura de pantalla yo me llamo

‘Yo me llamo’ es el reality más visto en las noches colombianas, pues cada uno de los imitadores ha logrado entretener a los televidentes no solo con su talento sino también con sus diversas historias de vida. Sin dejar de lado, las personalidades de cada uno de los jurados quienes también terminan robándose la atención del público.

Durante el más reciente capítulo del programa de canto, el primer participante en llegar al escenario fue el imitador de Vicente Fernández, quien terminó cautivando a Amparo Grisales, jurado que presionó el botón verde, al igual que César Escola.

Le puede gustar: “Esta cita se va a volver costumbre”: Cristina Hurtado mostró su emoción al poder retomar algunas de sus pasiones

Sin embargo, Pipe Bueno convencido de su decisión demostró la negativa frente al imitador, asegurando que parecía un mariachi y por ende, le faltaba mucho nivel vocal para llegar a una segunda ronda. Por su parte, con bastante molestia Amparo no se quedó callada y dejó claro que Pipe estaba mal, tanto así que indicó que debía irse para La Voz y no seguir en Yo me llamo.

Asimismo, Escola estuvo de acuerdo con su colega y amiga, asegurando que el programa ahora no sería Yo me llamo, sino que, por el contrario, se terminaría llamado ‘Yo me llamo Pipe Bueno’. Si bien, el intérprete de ‘Cúpido’ guardó silencio durante varios segundos, resaltó: “Ustedes dos sí cuando se amangualan”, dejando claro que solo estaba dando su opinión frente al tema.

También puede leer: “Hay cosas que no negocio”: Alina Lozano en medio de lágrimas confirmó su ruptura con Jim Velásquez

Pero, como es costumbre las declaraciones por parte de Grisales no pararon allí, pues indicó que entonces ellos dos no tenían oído según él. En medio del tenso momento, el artista optó por guardar silencio ante la inesperada situación.

Lo cierto es que a pesar de las situaciones que pueden presenciar los jurados los tres cuentan con una excelente relación tanto dentro como fuera del set.