“Hay cosas que no negocio”: Alina Lozano en medio de lágrimas confirmó su ruptura con Jim Velásquez

Alina Lozano es una reconocida actriz colombiana quien ha hecho parte de diversas producciones colombianas, desde hace años. En los últimos años, vio en las redes sociales, las cuales son monetizables, una nueva forma de seguir llevando a cabo sus pasiones por la actuación y generar altos ingresos.

Sin embargo, desde hace varios meses la actriz ha generado polémica por su relación con Jim Velásquez un joven actor de 23 años con quien aseguró llevaba varios meses. Si bien, varios seguidores pensaron que se trataba de una estrategia digital en repetidas ocasiones, Lozano reiteró que era muy real su amor y hasta había planes de compromiso para el mes de noviembre.

Sin embargo, en medio de un en vivo a través de su cuenta de Facebook, la actriz confirmó su ruptura con el joven, asegurando que se habían distanciado por diversos proyectos, por ende no habían hablado, pero este 4 de agosto ambos tomaron la decisión. Asimismo, Alina reiteró que hacía pública la noticia al igual que lo hizo oficializando su relación.

La actriz en medio de lágrimas confesó que Jim jugó un papel importante en su vida, pues fue quien la apoyó y acompañó en reiteradas ocasiones: “Como finalmente se hace en el amor son apuestas elevadas”. Lozano reiteró que ella es quien se va de la relación, pues esta se les salió de las manos completamente, pues el amor noes para sufrir y esta es la situación que está atravesando, resaltando que este fue uno de los puntos que le aclaró a Jim.

La actriz indicó que su comunicación empezó a verse bastante deteriorada, pero en especial hubo un detonante que la hizo pensar aún más en tomar esta decisión, pues logró desilusionarse y quedar decepcionada frente al tema, resaltando que siempre tenía en cuenta a su pareja para cualquier proyecto e incluso él sabía en donde estaba sin problema alguno. Pero, lo mismo no ocurre con Jim, pues no desea dar explicaciones: “Sale en un video con esta muchacha que tuvo una aventura, una relación, yo qué sé, no sabía”.

Pero esto no fue lo único, pues de acuerdo con Alina, Jim no le contó que viajaría a Barichara a un desfile con la diseñadora que habían escogido para sus respectivos trajes de matrimonio: “Yo me entero de muchas cosas de Jim por los videos”. Además, reiteró que esta es una de las cosas que ella no negocia ni como mujer ni como pareja, indicando que Jim está triste y desecho con su ruptura, pero él debe asumir las consecuencias de sus acciones.

Finalmente, Jim se conectó al en vivo en donde Alina indicó que también estada cansada de la serie de insultos que recibía a través de las redes sociales, dejando claro que no se separan por una cuestión de edad, pero el tema de la otra joven ya no piensa seguir aguantándolo: “Mi invitación es que podamos seguir trabajando juntos, no digo que ahora, más adelante y podamos recuperar nuestra amistad”.