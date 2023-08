“No puedo estar sola”: Yina Calderón reveló el polémico motivo por el que se mudó

Yina calderón rompió el silencio y finalmente reveló la razón detrás de su repentina mudanza, confesando que el motivo por el que ahora vive con su hermana Leonela no está ligado a problemas económicos, sino de otra índole. Incluso reveló que en este momento de su vida siente miedo de estar sola.

La influencer ha compartido en sus historias de Instagram que no ha tenido una muy buena temporada, indicando que ha atravesado por varios eventos que la han dejado cabizbaja, y que si bien no considera que en este momento esté pasando por un cuadro depresivo, igualmente no se encuentra en su mejor momento.

Desde problemas con su novio hasta inconvenientes con sus negocios, la empresaria se mostró muy triste en diferentes publicaciones, pero sin perder su característico sentido del humor y su picardía.

Y tal parece que todos estos percances la llevaron a vivir una situación drástica, al punto de tener que mudarse con su hermana. Pero a diferencia de lo que pensaron muchos internautas en las redes sociales, la DJ no lo hizo por factores económicos, sino porque teme estar sola en este momento.

“No puedo vivir sola. Mi apartamento está, divino, amoblado, todo quieto, no vive nadie allá, está divino. Pero yo no puedo vivir sola porque saben que a mí se me sube esa vaina por las noches. Para los que no saben, yo como que me visitan entes raros”, dijo Yina Calderón en su historia haciendo referencia a los episodios paranormales que ha vivido en el pasado.

También aclaró que en esta oportunidad no es muy fanática de estar en solitario, comentando que no soporta llegar a su casa y tener que hacer todas las actividades domésticas sin compañía.

Yina Calderón se “alegra” de ser la “la más odiada de Colombia”

Durante la misma sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la empresaria aprovechó para contestar qué se siente ser “la más odiada de Colombia”, de acuerdo con las declaraciones de un internauta, indicando que esto tiene su lado positivo.

“Lo bueno de que toda Colombia me odie, entonces es que toda Colombia me conoce. Prefiero ser la odiada, prefiero ser una mal***da sincera”, indicó Yina Calderón, aclarando que es más feliz siendo la “mala” a que termine siendo la víctima de muchos.