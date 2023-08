Yina Calderón se descargó contra Amparo Grisales por rechazarla en Yo me llamo

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al confesar que hace varios años llegó a participar en ‘Yo me llamo’, dejando ver que es una fanática del programa. Sin embargo, la joven no quedó seleccionada, por lo que no pudo evitar descargarse en contra de la persona que se lo impidió yq que además la trató mal: Amparo Grisales.

La DJ tiene experiencia en los reality shows, ya que su fama empezó gracias al programa ‘Protagonistas de nuestra tele’. A partir de ahí empezó a figurar en las redes sociales, convirtiéndose en influencer, además de realizar varios emprendimientos. También contó con su propio programa de telerrealidad el cual no tuvo mucho éxito.

Puede leer: Hermana de Yina Calderón la amenaza en redes sociales

Y a propósito de que Yo me llamó se está apoderando de las pantallas de los colombianos durante esta temporada, Yina Calderón aprovechó para comentarle a sus seguidores que hace varios años participó en el programa, revelando que su experiencia no fue del todo grata.

“Hace unos años, cuando la guaracha no había llegado a mi vida ni nada, yo me presenté en Yo me llamo y esa señora [Amparo Grisales] me trató como un c*** y no me sacaron al aire de lo mal que esa señora me trató”, contó la empresaria en una de sus historias.

En esta misma serie de historias también contó que nadie en el jurado llegó a reconocerla. Además, destacó que si bien César Escola también la rechazó, no la trató tan mal como lo hizo Grisales.

Lea también: Yina Calderón contó la millonada que perdió en su Spa de cerveza y lo poco que pudo recuperar

Yina Calderón mostró a quién imitó en Yo me llamo

Además de sentirse indignada por el trato que le dio Amparo Grisales durante su audición, la DJ aprovechó para compartirle a sus seguidores un video en el que aparecía ensayando para su presentación en el programa, dejando ver que imitó a La Tigresa del Oriente.

En el clip en cuestión se puede ver a Yina Calderón usando un traje de animal print característico de la peruana, llevando también una peluca pelirroja para caracterizar al personaje. Además, se puede ver cantando uno de sus temas e intentando imitar su tono de voz.

“Ahí les dejé para que no digan que no me lo mando como es. Ma***a es que hemos hecho de todo, de todo”, concluyó la joven.