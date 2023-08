“Les regalaré fama dándoles importancia”: Jessi Uribe no se aguantó y salió en defensa de Paola Jara tras la serie de ataques

Vidente aseguró que Jessi Uribe tendrá dos hijos, pero no con Paola Jara Foto: @paolajarapj

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más polémicas de la farándula nacional, pues el comienzo de su relación se habría dado luego de una infidelidad por parte del bumangués a quien era su pareja de aquel momento. Sin importar la serie de críticas que recibieron y luego de más de dos años de noviazgo, llegaron al altar en el mes de julio del 2022.

Recientemente, Jara se convirtió en tendencia a través de sus redes sociales luego de que se compartiera un video dando fuertes declaraciones sobre el feminismo y el seguir adelante sin importar que pase. Aunque la paisa no suele referirse mucho a la serie de comentarios, al igual que su pareja hace pocas horas Uribe decidió referirse al tema haciendo un pedido especial a los medios de comunicación.

El bumangués quien suele ser muy activo en sus redes sociales, decidió realizar una dinámica de preguntas en donde en una de estas le pedían que ignorara las diversas noticias y críticas que llegaban tanto de él como de su pareja, teniendo en cuenta que esto no logra aportar nada para su vida. Ante el hecho, Jessi de manera tajante indicó: “Soy un pájaro muy calmado, pero me ofende que se metan con Pao los invito a que se metan conmigo”.

Seguidamente, el intérprete de ‘Matemos las ganas’ aseguró que a él le podían decir lo que quisieran, pero a su esposa no, pues él no tenía problema alguno con el poder responder: “Les regalaré fama dándoles importancia un rato”. Pero este no fue el único momento en que Jessi con bastante molestia de por medio terminó en contra de algunos medios de comunicación, pues en otra duda de sus fans le preguntaron que cuando se iba a ganar la lotería.

Por su parte Uribe y demostrando una vez más su molestia frente al tema reiteró: “Debes ir a ‘Lo sé todo’, ellos tienen muy buenas predicciones de tu futuro”, resaltando que posiblemente hasta le terminarían dando hasta el número que caería el día de mañana. Teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones el programa de entretenimiento ha tocado el tema de su relación con Paola Jara y las predicciones que tendría su futuro, lo que por ende generó molestia entre los artistas.

Y es que esta no es la primera vez en que Jessi sale en defensa de su esposa y colega, pues ella ha sido la figura que más críticas ha recibido en cada una de sus apariciones. Esto a pesar de que mencionada situación tuvo lugar ya hace varios años, siendo esta la principal razón de Jessi para pedir que cesen los malos comentarios.

