“Con el rabo entre los cuernos”: Piqué viajaría hasta Estados Unidos para reencontrarse con Shakira

Las tensiones entre Shakira y Gerard Piqué irían cada vez más en aumento, así lo confirmaron las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa las conductoras del programa de las Mamarazzis, pues la última de las peleas entre la expareja se derivó a raíz de que el exfutbolista no habría cumplido con los acuerdos sobre la custodia de Milán y Sasha. En dichos acuerdos, ambos padres habrían asumido que se harían responsables de primera mano de cuidar a los pequeños y no dejarlos a manos de terceros.

Sin embargo, las fuentes aseguraron que Piqué habría faltado a este compromiso y habría dejado a sus hijos al cuidado de sus padres mientras él salió a verse con Clara Chía, cabe mencionar que dentro de lo que se conoce, Shakira habría pedido que los menores se mantengan lo más distanciados posible de la nueva novia del exfutbolista. No obstante, el hecho de que el exdeportista dejara a sus hijos en casa de los abuelos causó la furia de la cantante.

“Fuentes cercanas a la artista nos aseguran que ella no comprende que su expareja ceda la custodia a terceros, cuando él es quien, por convenio, debe hacerse cargo íntegramente de la misma. Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su período vacacional, nos comentan las mismas fuentes”, dijeron las presentadoras.

Sin embargo, y tal como lo mencionaron las periodistas: “Después de pasar la mañana con ellos y disfrutar de un almuerzo con sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, el ex de Shakira dejaba a los pequeños al cuidado de su orgullosa abuela antes de irse a su empresa”, gesto que habría desencadenado la furia de la colombiana.

Ante los conflictos que esto ocasionó, Lorena Vázquez aseguró que Pique habría viajado hasta Miami para recoger personalmente a sus hijos y tomarse algunos días con ellos. De acuerdo al programa de Y ahora Sonsoles: “Esta vez, el encargado será Piqué de viajar a Miami y de traerse a sus hijos, creo, a España. Como ya ha acabado sus compromisos profesionales con la Kings League, a lo mejor aproveche para hacer un viaje largo y pueda disfrutar esas ansiadas vacaciones con sus niños. Él, de momento, quiere separar a Clara Chía de sus hijos. Sí es cierto que la conocen, pero nada más”, aseguró el medio.